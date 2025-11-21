Toros le ganan la doble cartelera al Licey con jonrón de Bryan De la Cruz y gran pitcheo de Courtney

Bryan de la Cruz pegó su tercer jonrón de la campaña para la victoria de los Toros. ( FUENTE EXTERNA. )

El abridor Justin Courtney lanzó cinco entradas de apenas dos hits y Bryan de la Cruz conectó su tercer cuadrangular de la temporada para que los Toros del Este vencieran 4-2 a los Tigres del Licey y así barrer la doble cartelera que los equipos tenían programada para este viernes en el Estadio Francisco Micheli de La Romana.

Con la victoria los Toros (12-11) siguen firmes en el segundo lugar de las posiciones, aunque a 7.5 juegos de las punteras Águilas Cibaeñas que hoy barrieron sus dos juegos ante las Estrellas. El Licey (9-14) cae al quinto lugar, a medio juego de la última plaza a la clasificación que ahora está en manos de los Gigantes.

Ganó Courtney (1-0), que en su actuación solo dio un boleto y ponchó a cuatro rivales. Perdió Nico Tellache (1-2) que permitió tres carreras en 3.2 innings.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/22/unnamed-3-530f7968.jpg Justin Courtney logró su primera victoria de la campaña. (FUENTE EXTERNA.)

Así anotaron

En la primera entrada Gilberto Celestino se embasó por transferencia, luego se pasó a la segunda base por toque de Jared Oliva, ancló en tercera con elevado se sacrificio de De la Cruz y anotó la primera del partido gracias a una jugada de force out.

Los Toros ampliaron en el segundo capítulo cuando Yairo Muñoz abrió con doble al jardín derecho, alcanzó el tercer cojín gracias a rodado por primera de Manuel Peña, y entró en carrera al salir veloz hacia el home plate en batazo hacia segunda de Ronaldo Hernández.

La pizarra se puso 3-0 en favor de los romanenses luego de que Hernández ligara un doble hacia el prado derecho en la parte baja del cuarto, que permitió que Muñoz (quien esperaba en segunda luego de robarse la intermedia tras un boleto), anotara la tercera de los taurinos.

El relevista azul Adonis Medina había sacado dos outs en el quinto de los locales hasta que De la Cruz extendió con poder sus brazos hacia el left field para poner arriba a los Toros 4-0.

En el noveno el Licey intentó armar una rebelión en el noveno al valerse de un hit de Mel Rojas Jr. y dos lanzamientos salvajes del relevista taurino Yohan Ramírez. Con las bases llenas, Liover Peguero pegó un infield hit que permitió a Rojas Jr. anotar la primera para los azules. Ángel Ortiz con elevado al izquierdo trajo la segunda del Licey, y ya con dos outs, Emilio Bonifacio entregó con fly en zona foul el último out del partido.

Por los Toros, De la Cruz de 4-1, 1 CE, 1 CA; Oliva se fue de 4-2; Hernández de 3-1, 2 CE; Reyes terminó de 4-0, 1 CE.

Por los Tigres, Peguero de 3-2, 1 CE.

Este sábado 22, el Licey se medirá a las Estrellas Orientales en la capital, mientras que los Toros se quedan en La Romana para recibir al Escogido.