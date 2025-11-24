Aderlin y Durán remolcan dos cada uno, Águilas siguen indetenibles, superan a los Gigantes

Aderlin Rodríguez y Ezequiel Durán fueron los bateadores claves para las Águilas.

Las Águilas Cibaeñas anotaron cinco vueltas en las dos primeras entradas, y el abridor Jorge Tavárez permitió solo una carrera y tres hits en cinco innings para vencer a los Gigantes del Cibao con pizarra de 6-1 en el estado Julian Javier de San Francisco de Macorís.

Con este triunfo los aguiluchos ponen su marca en 21-4, para superar así el último mejor inicio de temporada, cuando en la campaña 2004-05, comenzaron con 20-5.

Aderlin Rodríguez con doble remolcador de dos, y Adael Amador, Ezequiel Durán y José Rodríguez conectaron sencillos impulsadores de una vuelta cada uno para un ataque ofensivo que puso el juego 5-0 al finalizar dos entradas completas.

Ganó Tavárez (1-0) que además dio dos boletos y ponchó a cinco. Perdió Frank Garcés (0-1) que permitió cinco hits y tres de las cinco carreras que fabricaron las Águilas al principio del partido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/whatsapp-image-2025-11-24-at-223830-1-df40c144.jpeg Jorge Tavárez tuvo otra gan labor monticular para lasÁguilas. (FUENTE EXTERNA.)

Tórrida ofensiva desde el comienzo

El right field Steward Berroa y el jardinero central Leody Taveras saludaron de inmediato con sencillos consecutivos al abridor nordestano Garcés en la misma primera entrada.

En jugada de doble robo, los corredores se colocan en segunda y tercera con un out. El inicialista Aderlin Rodríguez pegó doble al jardín izquierdo, y llegan las dos primeras carreras aguiluchas.

El intermedista Adael Amador trae con hit al center field el 3-0 para las Águilas en las piernas de Aderlin Rodríguez, que se había movido a tercera por inatrapable de José Rodríguez.

En el segundo capítulo de los amarillos, Ángel Genao negocia boleto, se mueve a segunda por toque de sacrificio de Berroa y anota el 4-0 gracias a hit remolcador de Ezequiel Durán. Los aguiluchos ampliaron a 5-0 con sencillo empujador de José Rodríguez que trajo al home plate a Taveras.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/25/whatsapp-image-2025-11-24-at-223830-c437fed3.jpeg Aderlin Rodríguez fue uno de los arietes ofensivos para el conjunto amarillo. (FUENTE EXTERNA.)

El inicialista Deyvison de los Santos puso la primera vuelta de los Potros con un cuadrangular en la parte baja del cuarto inning.

Berroa, Taveras y Durán conectaron sencillos de forma consecutiva contra los envíos del relevista Bryan Rodríguez en el sexto, lo que le permitió al jardinero derecho de las Águilas anotar el 6-1.

Por las Águilas, Aderlin Rodríguez de 4-1, 2 CE, 1 CA, 1 BB; José Rodríguez de 5-3, 1 CE; Berroa de 4-3, 2 CA; Taveras se fue de 3-2, 2 CA, 2BB; Durán terminó de 5-2, 2 CE.

Por los Gigantes, De los Santos de 4-1, 1 CE, 1 CA.

El martes 25 las Águilas regresan a Santiago para recibir a los Tigres del Licey en otro partido más de los grandes rivales de la pelota dominicana. Mientras que los Gigantes viajan a San Pedro de Macoris para medirse a las Estrellas Orientales.