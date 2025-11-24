Aderlin y Durán remolcan dos cada uno, Águilas siguen indetenibles, superan a los Gigantes
El equipo amarillo colocó su récord en 21-4, el mejor inicio en los últimos 20 años para la franquicia
Las Águilas Cibaeñas anotaron cinco vueltas en las dos primeras entradas, y el abridor Jorge Tavárez permitió solo una carrera y tres hits en cinco innings para vencer a los Gigantes del Cibao con pizarra de 6-1 en el estado Julian Javier de San Francisco de Macorís.
Con este triunfo los aguiluchos ponen su marca en 21-4, para superar así el último mejor inicio de temporada, cuando en la campaña 2004-05, comenzaron con 20-5.
Aderlin Rodríguez con doble remolcador de dos, y Adael Amador, Ezequiel Durán y José Rodríguez conectaron sencillos impulsadores de una vuelta cada uno para un ataque ofensivo que puso el juego 5-0 al finalizar dos entradas completas.
Ganó Tavárez (1-0) que además dio dos boletos y ponchó a cinco. Perdió Frank Garcés (0-1) que permitió cinco hits y tres de las cinco carreras que fabricaron las Águilas al principio del partido.
Tórrida ofensiva desde el comienzo
El right field Steward Berroa y el jardinero central Leody Taveras saludaron de inmediato con sencillos consecutivos al abridor nordestano Garcés en la misma primera entrada.
En jugada de doble robo, los corredores se colocan en segunda y tercera con un out. El inicialista Aderlin Rodríguez pegó doble al jardín izquierdo, y llegan las dos primeras carreras aguiluchas.
El intermedista Adael Amador trae con hit al center field el 3-0 para las Águilas en las piernas de Aderlin Rodríguez, que se había movido a tercera por inatrapable de José Rodríguez.
En el segundo capítulo de los amarillos, Ángel Genao negocia boleto, se mueve a segunda por toque de sacrificio de Berroa y anota el 4-0 gracias a hit remolcador de Ezequiel Durán. Los aguiluchos ampliaron a 5-0 con sencillo empujador de José Rodríguez que trajo al home plate a Taveras.
El inicialista Deyvison de los Santos puso la primera vuelta de los Potros con un cuadrangular en la parte baja del cuarto inning.
Berroa, Taveras y Durán conectaron sencillos de forma consecutiva contra los envíos del relevista Bryan Rodríguez en el sexto, lo que le permitió al jardinero derecho de las Águilas anotar el 6-1.
Por las Águilas, Aderlin Rodríguez de 4-1, 2 CE, 1 CA, 1 BB; José Rodríguez de 5-3, 1 CE; Berroa de 4-3, 2 CA; Taveras se fue de 3-2, 2 CA, 2BB; Durán terminó de 5-2, 2 CE.
Por los Gigantes, De los Santos de 4-1, 1 CE, 1 CA.
El martes 25 las Águilas regresan a Santiago para recibir a los Tigres del Licey en otro partido más de los grandes rivales de la pelota dominicana. Mientras que los Gigantes viajan a San Pedro de Macoris para medirse a las Estrellas Orientales.