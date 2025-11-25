Con ataque ofensivo de 11 hits, los Toros superan a los Leones

El lanzador Miller Hogan abrió el partido por los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA. )

Con un despliegue ofensivo de 11 hits, los Toros del Este vencieron 4-1 a los Leones del Escogido en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Los Leones fabricaron una vuelta en la misma primera entrada pero los Toros ripostaron con tres carreras en el segundo inning, gracias a un doble productor del empate de Yairo Muñoz, y sencillos remolcadores de Tres Barrera y Rafael Lantigua. Bryan de la Cruz puso el 4-1 con doble empujador en el cuarto.

El conjunto taurino mejoró a 14-13, y está ahora a 7.5 juegos del primer puesto, al rebajar un partido su diferencia con las punteras Águilas Cibaeñas que cayeron ante el Licey en Santiago. Mientras que los escarlatas ponen su récord en 11-16, al igual que los Tigres, ambos comparten el quinto puesto de la tabla de posicones.

Ganó Janser Lara (1-0) tras lanzar 1.1 innings sin hits, y dio un boleto, cuando ya los Toros ganaban 4-1. El derrotado fue Norge Ruiz (0-1) que permitió tres de las cuatro vueltas de los romanenses. Joe Corbett salvó su segundo juego de la campaña.

Luego del abridor Miller Hogan (que concedió cinco hits y una carrera en 3.1 innings), los relevistas Emailin Montilla (0.2), Lara (1.1), José Manuel Fernández (0.2), Gerson Moreno (1.0), Yohan Ramírez (1.0) y Corbett (1.0) contuvieron a los Leones en tres hits sin anotaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/26/whatsapp-image-2025-11-25-at-214038-29ace419.jpeg Yairo Muñoz pegó dos hits y empujó una. (FUENTE EXTERNA.)

Rebeldía taurina

Con dos outs en la baja del primero, Gio Urshela empuja a Héctor Rodríguez para poner la pizarra 1-0 en favor de los Leones. En la entrada siguiente, los Toros empataron con un par de dobles, uno de Eloy Jiménez abriendo el inning, y otro de Yairo Muñoz con un out.

En el mismo capítulo, el left fielder Gustavo Campero negoció base por bolas con el abridor escarlata Ruiz, Muñoz anotó con hit empujador del catcher Barrera, y el jardinero taurino cruzó el plato para el 3-1 impulsado por sencillo de Lantigua.

Gilberto Celestino conectó sencillo con dos outs en el cuarto de los Toros y se colocó en posición anotadora tras robarse la segunda base. Después anotó el 4-1 gracias a doble remolcador de De la Cruz.

Ramírez se hizo cargo del montículo por los Toros en el octavo y los Leones armaron una rebelión con sencillo de Erik González al derecho, Rodríguez fue golpeado, y Urshela pegó hit al left. Con las bases llenas, Ramírez ponchó a Franchy Cordero, y puso a batear para doble-play a Yamaico Hernández, para así cerrar la entrada.

Por los Toros, Muñoz de 4-2, 1 CE, 1 CA; Lantigua se fue 4-3, 1 CE; Barrera de 4-1, 1 CE y De la Cruz terminó de 4-1, 1 CE, 1 BB.

Por los Leones, Urshela concluyó de 4-3, 1 CE; González de 3-3, 1 BB.

Este miércoles 26, Los Toros buscarán seguir acercándose al primer lugar del torneo al recibir a las Águilas en La Romana, mientras que el Escogido choca contra las Estrellas Orientales en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.