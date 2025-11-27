Los Toros apelan a la velocidad para ganar partidos

Los Toros vuelan en las bases en busca de carreras para ganar partidos. ( FUENTE EXTERNA. )

De acuerdo con el dirigente de los Toros del Este, Víctor Estévez, desde el inicio de la temporada, se le cuestionaba si el equipo iba a ser rápido.

Luego de haber jugado 28 partidos, los romanenses son los líderes de bases robadas con 48 y solo ocho puestos fuera.

"Se debe a la preparación que hemos tenido, ya que al equipo se le ha suministrado una data a que a los jugadores les ha permitido tomar las ventajas necesarias para alcanzar almohadillas adicionales luego de embasarse", dijo Estévez al conversar con Diario Libre.

En las filas taurinas sobresale el jardinero central Gilberto Celestino, que encabeza la liga en hurtos con 17 aciertos en igual número de intentos.

Estrategia de equipo

Celestino es el que más ha robado, pero la estrategia del conjunto es uniforme para casi todos los jugadores.

En las 14 victorias de los taurinos (con excepción de una), catorce peloteros han robado al menos una.

El plan ha incluido en esos triunfos a Celestino (9 bases), Yairo Muñoz (2), Rafael Lantigua (2), Jeison Guzmán, Iván Castillo, Bryan Torres, Gustavo Campero, Ronaldo Hernández, Paolo Espino, Eloy Jiménez, Luis Valdez, Ismael Alcántara (estos dos como corredores emergentes), Bryan de la Cruz y Jared Oliva, lo que evidencia la integración y la preparación de todo el conjunto del este del país.