Navarro y Mateo remolcan dos cada uno en triunfo de los Leones sobre las Estrellas

Yamaico Navarro volvió a ser determinante para la ofensiva escarlata. ( FUENTE EXTERNA. )

El inicialista Yamaico Navarro y el intermedista Jorge Mateo empujaron dos carreras cada uno y los relevistas Fernando Abad y Luis Guerrero se combinaron para sofocar una rebelión de los locales en el noveno episodio para que los Leones del Escogido vencieran 6-4 a las Estrellas Orientales, en partido celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Con las bases llenas en el noveno, y las Estrellas perdiendo 6-4, los escarlatas frenaron la última oportunidad de los verdes gracias a que Guerrero ponchó a Rodolfo Durán.

Los Leones ponen su récord de 13-16 , lo que les permite escalar al tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los Paquidermos caen a 13-18 y quedan en el último puesto.

Explotaron en el quinto

Los Orientales tomaron la delantera en la segunda entrada con un jonrón solitario de Durán, pero el Escogido empató en el cuarto inning con sencillo remolcador del Mateo.

Fue en la quinta entrada de los rojos, cuando la ofensiva escogidista trabajó con un alto cilindraje, al fabricar cinco vueltas. Gio Urshela empujó a Junior Lake con elevado de sacrificio para el 2-1; Navarro puso el 4-1 con un batazo de doblé merito que remitió al plato a Erik González y Héctor Rodríguez. Jasson Domínguez también conectó doble para que Navarro anotara el 5-1, y ¨El Marciano¨ cruzó la goma para el 6-1 gracias otro hit de Mateo.

En la misma entrada, los orientales ripostaron con dos carreras producto de elevado de sacrificio de Raimel Tapia y sencillo empujador de Ismael Munguía. En el último turno al bate de las Estrellas, Rainer Núñez pegó sencillo al jardín derecho para el 6-4 que terminó siendo el score final.

Ganó Rolddy Muñoz (2-0) que ponchó a dos hombres en una entrada. Felipe De la Cruz (2-2) cargó con la derrota al permitir cuatro de las seis vueltas del Escogido. Guerrero se anotó su primer rescate del año.

Por los Leones, Navarro de 4-2, 2 CE, 1 CA, 1 BB; Mateo 4-2, 2 CE; Domínguez se fue de 5-1, 1 CE, 1 CA; Urshela de 3-1, 1 CE, 1 CA, 1 BB.

Por las Estrellas, Munguía concluyó de 3-2, 1 CE, 2 BB; Durán terminó de 5-1, 1 CE, 1 CA; Tapia de 4-2, 1 CE; Núñez de 1-1, 1 CE.

Este sábado 29, ambos equipos se vuelven a ver las caras pero en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, a partir de las 3:00 pm.



