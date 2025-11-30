Grand slam de Valdez en el noveno le da triunfo a las Estrellas sobre Leones

Hace casi exactamente un año, Enmanuel Valdez volvió a ser el batazo ganador para las Estrellas Orientales. ( FUENTE EXTERNA. )

Tal y como lo había hecho el martes 26 de noviembre de 2024 contra los Gigantes, Enmanuel Valdez entró como emergente en el noveno episodio con bases llenas y pegó un grand slam para darle la victoria a las Estrellas Orientales con pizarra de 6-5 sobre los Leones del Escogido en partido celebrado en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Valdez conectó un soberbio cuadrangular hacia el right center field con los sacos llenos de orientales ante los envíos del relevista escarlata Jimmy Cordero(1-1), quien cargó con la derrota y no pudo preservar una victoria parcial de 5-2 con un out que tenían los Leones, cuando subió al montículo a sustituir a Phillips Valdez.

Ganó Enoli Paredes (1-0) al tirar en blanco el octavo, y salvó Patrick Weigel (2)

Luego de que el dirigente Fernando Tatis padre fuera removido como capataz del equipo el viernes pasado, los petromacorisanos, ahora bajo las riendas de Carlos Paulino llevan dos victorias al hilo y permanecen el tercer lugar con 15-18. El Escogido (13-18) se queda en el cuarto.

Gran remontada

Los orientales perdían 0-5 en el segundo inning, luego de que hicieran un rácimo de cuatro vueltas en el primero, con sencillo remolcador de Yamaico Navarro y un doble impulsador de Elier Hernández como los batazos claves.

El abridor rojo Norge Ruiz tuvo una gran labor de 5.2 innings en los que apenas permitió un hit y una carrera. Pero todo se desplomó cuando Valdez que mantuvo el juego 5-1 en el séptimo y el octavo, permitió en el noveno sencillo empujador de Raimel Tapia, Vidal Bruján le ligara hit remolcador a Cordero, y con bases llenas, Valdez pegara el batazo ganador.

Por los rojos, Navarro bateó de 4-2, con dos producidas y una anotada; Hernández, de 4-1, con doble, empujada y base robada; Junior Lake, de 4-1, con anotada, transferencia y base robada, y Erik González, de 4-1, con anotada y boleto.

Por los petromacorisanos, Valdez se fue de 1-1, con cuadrangular, cuatro impulsadas y una anotada. Ismael Munguía, de 5-3, con una anotada.

La acción regresa a la pelota invernal este martes 2 de diciembre y el Escogido visitará en Santiago a las Águilas Cibaeñas mientras que las Estrellas reciben en San Pedro de Macorís a los Toros del Este.