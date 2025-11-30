¿Sorprenderán los Yankees en el Winter Meeting?

Max Fried fue la gran adquisicón de los Yankees el año pasado. ( FUENTE EXTERNA. )

El encuentro anual de ejecutivos, agentes y scouts de la MLB conocido como Winter Meetings, ha servido de plataforma para que los Yankees de Nueva York muestren al mundo del béisbol lo que son capaces de hacer, especialmente con su billetera.

En las últimas campañas, las reuniones que este año serán del 7 al 10 de diciembre, sirvieron para que los neoyorquinos adquieran importantes agentes libres y peloteros claves. Menos a Juan Soto.

Fried el más reciente

El año pasado, el estelar lanzador Max Fried fue la gran incorporación de los Yankees durante los encuentros de invierno, luego de que anunciaran firmarlo por ocho años y US$ 218 millones.

La tendencia inició en 2019, cuando los Mulos del Bronx cerraron un acuerdo de 8 años y US$ 324 millones, con Gerrit Cole, contrato jamás otorgado a un pitcher en MLB, para esa época.

Cuando los encuentros invernales regresaron de forma presencial en 2022, evitaron perder a Aaron Judge que se había declarado agente libre, y lo firmaron por nueve años y US$ 360 millones, el contrato más grande en la historia de la franquicia.

En 2025 sus prioridades son bullpen y traer mejor defensa. ¿Sorprenderán?