Miguel Sanó regresa este martes con Estrellas

El campocorto Rodolfo Castro no juega desde el 9 de noviembre

    Expandir imagen
    Miguel Sanó regresa este martes con Estrellas
    Miguel Sanó (FUENTE EXTERNA)

    Miguel Sanó está pautado a regresar a juego con las Estrellas Orientales este martes (7:30 p.m.) frente a los Toros del Este, en el Estadio Tetelo Vargas, anunció Ángel Ovalles, vicepresidente de operaciones de béisbol del equipo de la enseña verde.

    Sanó (.353-7-19) no juega desde el 5 de noviembre, cuando salió de un partido frente a los Toros del Este, por problemas estomacales y molestias en una pierna, que luego se reportó eran producidas por un estirón muscular.

    En las primeras dos semanas del campeonato, que arrancó el 15 de octubre, el poderoso bateador aterrorizó la liga. Fue merecedor en cada una de ellas del premio MVP de la Liga de Béisbol profesional de la República Dominica, el cual se otorga al jugador más sobresaliente de cada semana.

    Sanó ha actuado en 14 juegos de las Estrellas, en la defensa de la tercera base, primera base y como bateador designado.

    Su salida de juego se produjo antes de la entrada de Robinson Canó, y poco antes que también saliera de juego el torpedero Rodolfo Castro, aquejado de una lesión en la espalda baja.

    La situación de Castro 

    Castro (.218-5-17) no juega desde el 9 de noviembre, frente a los Toros. Al momento de su lesión secundaba a Sanó en la liga en jonrones y carreras empujadas.

    Las estrellas reportaron que el valioso jugador del cuadro tiene luz verde para hacer actividades de béisbol el próximo fin de semana y podría regresar entonces al róster del club.

    Otros lesionados

    El jardinero Dairon Blanco, quien solo ha podido ver acción en un partido, está lastimado en una pantorrilla. Su condición es día a día.

    El relevista derecho Diego Castillo (cuatro juegos lanzados) tiene molestias en el codo de lanzar. No trabaja desde el 2 de noviembre y no se ha determinado cuando podría regresar a la acción.

