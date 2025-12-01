Bryan de la Cruz recupera el crédito en MLB, gracias a su campaña en Lidom

Bryan de la Cruz lidera a los Toros con OPS de .883. ( FUENTE EXTERNA. )

Bryan de la Cruz ha vuelto por sus fueros y su recompensa es otra oportunidad en MLB, esta vez con los Filis. El toletero manda el mensaje desde la Lidom que su bate puede sonar al más alto nivel.

La franquicia de Filadelfia le garantizó al pelotero de casi 29 años edad un contrato de liga menor con invitación incluida a los campos de entrenamiento.

De la Cruz es líder de carreras empujadas (28) y segundo en jonrones (5) del presente torneo de la Lidom, buque insignia de unos Toros que anclados en el segundo lugar dan pasos firmes hacia su primer round robin en cuatro campañas.

"Bryan está teniendo un excelente rendimiento, ya firmó con Filadelfia, y estará con nosotros todo el resto del camino", dijo a Diario Libre el gerente general de los Toros, Jesús Mejía.

Altos y bajos en 2025

De la Cruz jugó 149 partidos en total en su paso por Marlins y Piratas y cuando debió discutir su primer salario en arbitraje fue dejado libre de cara a 2025.

El jardinero inició en el roster de 40 con Atlanta pero luego de 16 partidos fue colocado en waivers, de donde los Yankees lo tomaron, aunque nunca fue llamado al equipo grande.

Agotó 369 turnos en el nivel Triple A de los Yankees y Bravos y bateó para .263 con 15 cuadrangulares y 49 remolcadas.

En el clutch

El enfoque del patrullero es tal que lidera la liga en tres métricas con corredores en posición anotadora: promedio de bateo (.350), remolques (26), y empujadas con dos outs (14). Números más abajo de la superficie que dicen lo oportuno que ha sido para el éxito de los Toros (16-15).