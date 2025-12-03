En 2025, la salud permitió a Fernando Tatis Jr., disputar su tope de partidos (153) en una carrera de seis campaña, sumar su segundo Guante de Oro y de Platino y asistir a su tercer Juego de Estrellas. El Bebo tiene una explicación.

"Ha sido la madurez" dijo a Diario Libre el pelotero de 26 años mientras participaba en un evento de Johnnie Walker, una de las marcas de su portafolio de patrocinadores.

Tatis Jr. explicó que cuando aterrizó en la MLB con 20 años (en 2019) con todas las herramientas llegó acompañado de ansiedad por mostrarle al mundo y a su equipo lo que era capaz de hacer.

"A veces fui un caballo desbocado. Pero creciendo, con varias temporadas de experiencia, conociendo mejor el juego y tu cuerpo, entonces haces los ajustes poco a poco", apuntó el jardinero petromacorisano que en la pasada campaña tuvo un OPS de .814 y superó por primera vez las 30 bases robadas (32).

Aunque con 25 jonrones alcanzó por cuarta campaña seguida la veintena, asegura que para "el año que viene vendrán más, con el favor de Dios". Ya en 2021 despachó 42.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/fernando-tatis-jr-gana-el-guante-de-platino-mejor-defensa-de-la-ln-575d35dc-1eea9c84.jpeg Al igual que en 2025, en 2023 Fernando Tatis Jr. también ganó el Guante de Oro y el de Platino al mejor defensa de toda la Liga Nacional. (FUENTE EXTERNA.)

Rumbo al Clásico

Su tan esperado debut con el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol está en agenda, aunque afirma que hay detalles por afinar.

"Aún no se lo he confirmado a Nelson (Cruz, el gerente del equipo), pero estamos hablando, todo va de manera positiva", dijo.

Paso a los jardines

Uno de los momentos más críticos de su carrera fue cuando en 2023 tuvo que dejar el campocorto para jugar en el jardín derecho. Luego de ganar el Guante de Platino y de Oro en 2023 y 2025, Tatis Jr. considera que todavía está aprendiendo.

"Todavía sigue siendo una transición, pero he trabajado duro con gente buena que me han ayudado. Estuve dispuesto al cambio. Creo que Dios puso en mí ese talento, pero hubo que trabajar", indicó el patrullero que confesó que su sueño no era MLB, sino la pelota invernal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/03/ap25144030028799-2d88d7dc-88d7b93a.jpg Fernando Tatis Jr. tiene cuatro campañas seguidas con 20 o más jonrones. (FUENTE EXTERNA.)

No sería ambidextro

Poseedor de un talento con el que es capaz de batear promedio, poder y jugar defender a nivel premium, Tatis Jr. no exploraría la posibilidad de batear a la zurda como parte de su arsenal.

"Tengo suficientes dolores de cabeza bateando a la derecha. Creo que es algo que podría hacer, pero mejor, prefiero dejarlo hasta ahí", expresó con una gran sonrisa.

Su promedio de bateo de por vida es .277 con 152 jonrones y 393 empujadas.

Padre e hijo, pareja de récords

Fernando Tatis padre será recordado por un "récord irrompible": el 23 de abril de 1999 en un partido en Los Ángeles, pegó dos grand slam en la misma entrada, al mismo lanzador (Chan Ho Park). El 23 de abril de 2021, exactamente 22 años después, Fernando Tatis Jr. pegó dos jonrones en Dodgers Stadium.

De esa manera, los Tatis son la primera pareja de padre e hijo en tener un partido de dos jonrones en el mismo estadio y en un mismo día. Sobre su padre, Tatis Jr. dice: "Fue el pionero, el que me llevó al béisbol. En los momentos difíciles siempre ha estado ahí conmigo, ha sido clave en mi éxito en el béisbol, especialmente sus consejos".