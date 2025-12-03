Jeimer Candelario remolcó tres en triunfo de los Toros sobre los Leones, su cuarta victoria seguida

Jeimer Calendario fue el hombre clave en la ofensiva taurina. ( FUENTE EXTERNA. )

Jeimer Candelario con un sencillo remolcador de dos carreras coronó una quinta entrada de cuatro vueltas para que los Toros del Este extendieran a cuatro su racha de victorias consecutivas en un triunfo 7-4 sobre los Leones del Escogido, en partido celebrado en el estadio Francisco Micheli de La Romana.

Los taurinos regresaron en la pizarra luego de estar abajo 0-3 en las dos primeras entradas, hasta que en el tercero empataron y luego se fueron arriba para mejorar su récord en 18-15 y seguir en el segundo puesto de la tabla. Los Leones quedan con 14-19, empatados con los Tigres del Licey en la cuarta y última plaza para la clasificación.

El Escogido tomó control en el segundo episodio cuando fabricaron tres luego de que Jonathan Guzmán trajera dos al plato con hit impulsador al jardín izquierdo, y Chadwik Tromp pusiera la tercera con infield hit remolcador.

En la misma entrada, el bateador designado taurino Eloy Jiménez le negoció boleto al abridor escarlata Grant Gavin. Jiménez anotó la primera de los Toros gracias a un triple remolcador de Candelario que cruzó el plato con la segunda carrera de los locales por un error en tiro del tercera base Eguy Rosario en batazo de Tres Barrera.

En el tercer inning, los Toros llenaron las bases sin out, pero con un doble play de Yairo Muñoz fue suficiente para que bajara la carrera que empató el partido tres.

Rally en el quinto

Los escarlatas subieron a la lomita al relevista de Jacob Barnes y fue el momento que aprovecharon los Toros para encender sus bates y con hits consecutivos de Bryan de la Cruz y Alan Castro, además de una base por bola de Jiménez, llenaron las bases. Diogenes Almengo fue traído para sofocar el caos, pero con un out, Candelario trajo dos vueltas, Barrera puso el 6-3 con un elevado de sacrificio, y Welbyn Francisca ligó una más con un sencillo al derecho.

Un jonrón solitario del jardinero rojo Héctor Rodríguez en el octavo, puso el 7-4 definitivo.

Ganó José Manuel Fernández (1-0) luego de actuar dos tercios en blanco. Joe Corbett (3) consiguió el salvamento al tirar el noveno en blanco. Perdió Barnes (0-2) al permitir tres carreras en el quinto.

Por los Toros, Candelario se fue de 4-2, con triple, tres empujadas y dos anotadas, De la Cruz, de 4-3, con dos anotadas.

Por el Escogido, Rodríguez bateó de 4-2, con jonrón, doble, una producida y una anotada; Brito, de 3-1, con anotada, transferencia y base robada; Yamaico Navarro, de 2-2.

Las Águilas Cibaeñas reciben a los Leones en Santiago para la jornada de este jueves 4, mientras que los Toros se quedan en La Romana para enfrentar a los Gigantes del Cibao.