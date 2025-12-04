Relevo frena al Escogido en una carrera, Águilas se apuntan su triunfo número 25

El abridor Huascar Ynoa permitió un hit en tres entradas y cinco relevistas dejaron a los Leones en una carrera para que Las Águilas Cibaeñas consiguieran su victoria número 25 con un triunfo 4-1 sobre el Escogido.

Jerar Encarnación dio dos hits y empujó una y Aderlin Rodriguez trajo otra al plato para ser lo hombres claves a la ofensiva para los cibaeños que con 25-8 siguen acercándose a su clasificación como punteros del torneo. Los Leones (14-20) caen al sótano, a medio juego del Licey y los Gigantes.

Así anotaron

Con un out en la primera entrada, Leody Taveras le conecta infield hit al abridor escarlata Dario Agrazal. Ezequiel Durán y Aderlin Rodríguez pegan sencillos consecutivos para que Taveras entre en carrera con el 1-0 a favor de las Águilas.

En el tercero, el dirigente escarlata Ramón Santiago sustituye al panameño Agrazal con el relevista Luis Santos, pero con un out, los cibaeños se volvieron a encender. Ezequiel Durán puso el 2-0 luego de anotar desde la antesala, tras embasarse por boleto, se robó segunda, anclara en tercera con elevado de sacrificio de Aderlin Rodríguez, y cruzó el plato con hit al left de Jerar Encarnación.

Henry Sosa entra a relevar a Santos, llena las bases y realiza un lanzamiento salvaje, mientras bateaba Elih Marrero. Alberto Rodríguez, que se había embasado con Santos por boleto, aprovecha para anotar desde tercera el 3-0.

Jhordany Mezquita lanzaba por las Águilas desde la cuarta entrada, y en la quinta con dos outs, el cátcher rojo Chadwick Tromp trae la primera de los Leones con doble impulsador al jardín izquierdo.

Con bases llenas, Alfredo Reyes bateó hacia el campocorto Erik González en el octavo de los aguiluchos. El shortstop escogidista tiró al home plate y el corredor Joseph Rosa fue puesto out, el segundo de la entrada. Los sacos siguieron llenos de cuyayas, y el relevista Stephen Nogosek le pegó la pelota a Steward Berroa, con lo que Encarnación anotó el 4-1.

Brady Feigl (1-0) fue el ganador luego de lanzar un tercio en blanco. Agrazal (0-1) cargó con la derrota al permitir una anotación en dos entradas. El salvamento fue para Burch Smith (2).

Por las Águilas, Encarnación bateó de 4-2, con una producida y una anotada, y Alberto Rodríguez, de 2-1, con anotada y dos boletos.

Por el Escogido, Tromp se fue de 2-2, con doble y empujada; Junior Lake, de 3-1, con una transferencia y una base robada; Eguy Rosario y José Marmolejos, de 4-1.

Este viernes, los Leones reciben al Licey, mientras que las Águilas viajan a San Francisco de Macorís, para medirse a los Gigantes del Cibao.