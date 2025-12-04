Los Medias Rojas de Boston adquieron este jueves al lanzandor cubano Johan Oviedo desde los Piratas de Pittsburgh, en un cambio que involucró a cinco jugadores, entre ellos el prospecto dominicano Adonys Guzmán.

El receptor de 22 años (recién cumplidos este jueves) tuvo una destacada carrera en el béisbol colegial norteamericano con los equipos de Boston College y Arizona. En tres campañas en total, accionó en 123 partidos, y bateó para .294 con 10 jonrones y 68 empujadas.

Guzman fue seleccionado en la quinta ronda del draft de la MLB de este año, y alcanzó a jugar en un partido con los Bradenton Marauders (sucursal Clase A de los Piratas). En cinco turnos pegó dos hits, el primero de ellos, un cuadrangular.

Oviedo en el canje

El principal pelotero en el cambio es el derecho cubano Johan Oviedo. El lanzador de 27 años, registró una efectividad de 3.57 en nueve aperturas para los Piratas la temporada pasada, ponchando a 42 bateadores en 40.1 entradas.

Boston recibirá a Oviedo, y además de Guzmán, al también prospecto Tyler Samaniego, mientras que Pittsburgh adquiere Jhostynxon Garcia y a Jesús Travieso, dijeron fuentes a Chris Cotillo de MassLive.

García es un prospecto venezolano de casi 23 años, conocido como "La Contraseña", registró un OPS de .619 en cinco juegos con el equipo grande de los Medias Rojas la temporada pasada. Impresionó en las menores, conectando 21 jonrones y sumando 75 carreras impulsadas en 114 partidos en dos categorías.