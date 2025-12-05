Brooks y De la Cruz encabezan paliza de Toros a Estrellas

Los jugadores de los Toros se sacaron de la cabeza una dolorosa derrota en la previa de lo local y fueron á San Pedro de Macorís a enviar un mensaje contundente de hasta llegan sus aspiraciones.

El derecho importado Aaron Brooks lanzó hasta el séptimo capítulo, Bryan de la Cruz despachó cuadrangular con las bases llenas para encabezar la victoria por la vía blanqueada de los taurinos por 7-0 ante las Estrellas Orientales.

Jeimer Candelario la sacó del parque y el novato Allan Castro dio un par de dobles que remolcaron las dos primeras vueltas bovinas. El prospecto ha conectado hits múltiples en sus cuatro partidos desde que debutó.



Con el triunfo, los Toros (19-16) se mantienen en el segundo lugar del standing, e igualan 4-4 la serie de la caña, ante las Estrellas, que colocan su foja en 16-20. El triunfo permite que los Toros saquen ventaja de tres juegos y medio a los verdes en el segundo puesto.



Brooks (2-3, 3.12) se apuntó la victoria luego de una impecable labor, lanzando seis entradas y un tercio en blanco, donde tan sólo permitió cuatro hits, no otorgó boletos y propinó cinco ponches.



Para De la Cruz fue su 6º jonrón del año y llegó a 32 carreras empujadas, líder de la liga. Según la nota del equipo romanense, De la Cruz es el cuarto jugador en la historia, y segundo de los Toros, con al menos dos grand slams en una misma temporada, uniéndose a Tony Batista (3 en 2008), Ronnie Belliard (2008) y Peter O'Brien (2019).

Perfecto en robos

En este partido también hizo historia Gilberto Celestino al llegar a 20 bases robadas en esta campaña y marcha de 20-20 en este encasillado, ampliando el récord de robos consecutivos de la franquicia y se convierte en el primer Toro en lograr 20 estafadas desde Eugenio Vélez en 2012-13.



Para Candelario el cuadrangular fue su primero de la temporada y fue uno de 10 hits de los Toros en el partido.



El pitcheo taurino obligó a los bates verdes a batear de 7-0 con corredores en posición anotadora y a dejar 8 hombres en base.





LAS CARRERAS



Los Toros abrieron el marcador en el quinto episodio, con doble de Castro hacia el jardín izquierdo, remolcando a De la Cruz para poner el encuentro 1-0.



Más tarde, en el sexto inning, Castro pegó otro doblete, pero ahora al prado derecho para también empujar a De la Cruz y colocar la pizarra 2-0 a favor de los Toros.



En la novena entrada llegó el jonrón solitario de Candelario al jardín derecho y luego en el mismo inning llegó el jonrón con bases llenas de De la Cruz por todo el left field, para coronar un rally de cinco carreras y colocar el encuentro 7-0.



Por los Toros, De la Cruz de 4-2, jonrón con las bases llenas, cuatro remolcadas, tres anotadas; Castro de 4-2, dos doble, dos empujadas; Candelario de 4-2, jonrón, una producida, una anotada; Rafael Lantigua de 4-2, anotó una y Celestino de 5-1, con una anotada y su base robada #20 de la temporada.



Por las Estrellas, Raimel Tapia de 4-2, con doble y Jorge Mateo de 3-2.



Este sábado los Toros del Este y las Estrellas Orientales chocarán una vez más, pero en La Romana, a partir de las 7:30 de la noche, para completar la miniserie de dos encuentros.