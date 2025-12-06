Cuba anuncia su presencia en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año

Foto de archivo de la selección cubana de béisbol en el Clásico Mundial de Béisbol 2023. ( ARCHIVO/ AFP )

La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) anunció este sábado su presencia en el VI Clásico Mundial de Béisbol con sede en varios países el año próximo, con un listado inicial que incluye a jugadores cubanos contratados en las Grandes Ligas de Estados Unidos.

Una nota de prensa de la Federación precisó que el listado inicial es de 50 peloteros, "incluidos afiliados a las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), la Liga Japonesa de Béisbol Profesional, otras ligas profesionales y miembros de equipos que participan en la 64 Serie Nacional" (de Cuba).

Las autoridades del béisbol cubano refirieron que están esperando los permisos de los clubes para los jugadores del circuito MLB.

Facilidades para viajar

"Esperamos que las autoridades estadounidenses garanticen los visados que permitan concretar nuestra presencia en el torneo, sin que medien en este proceso cuestiones ajenas a la competencia o contrarias a los principios del deporte", agregó.

La FCBS resaltó la importancia del evento deportivo programado del 5 al 17 de marzo con sedes en Puerto Rico, Estados Unidos y Japón, acorde con la página de la cita.

El Clásico Mundial de Béisbol es organizado por la MLB y la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC). Cuba jugará en el Grupo A, y la sede de sus partidos contra Canadá, Panamá, Colombia y los locales puertorriqueños será el estadio Hiram Bithorn en San Juan de Puerto Rico.