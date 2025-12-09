×
Aderlin Rodríguez jonronea y remolca tres, Águilas superan a Gigantes

El abridor aguilucho Abdier Mendoza lanzó cinco entradas de tres carreras y cuatro hits

Con un jonrón y tres vueltas impulsadas, Aderlin Rodríguez capitaneó una ofensiva de nueve hits con lo que las Águilas Cibeñas derrotaron 7-3 a los Gigantes del Cibao, en partido escenificado en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros.

Los ganadores contaron con la labor monticular de su abridor Abdier Mendoza (3-1), que ganó el encuentro al lanzar cinco entradas y frenó a los Gigantes en tres carreras y cuatro hits. Daniel Mengden (0-1) fue el derrotado al permitir las primeras cuatro carreras amarillas. Burch Smith salvó su cuarto cotejo de la temporada.

Las Águilas tienen marca de 27-10, con la que mantienen su ventaja de 6.5 juegos sobre los Toros del Este que marchan en segundo.Mientras que los Potros con 17-20 siguen en tercer lugar.

Siempre en la delantera

Antes de que los Gigantes pudieran anotar en el marcador en la tercera entrada, los aguiluchos tomaron la delantera 3-0 producto de un cuadrangular de dos carreras de Rodríguez (su sexto de la campaña), y otro estacazo solitario de cuatro esquinas de Jerar Encarnación

La pizarra estaba 3-1 cuando en el tercer inning Deyvison de los Santos continuó con su misión de cargar con la ofensiva nordestana y los acercó 3-2 con un hit remolcador al jardín derecho. En la quinta Johan Rojas tronó para los Gigantes con un tetrabases solitario y puso las acciones 4-3, todavía con las Águilas arriba.

Pero las cuyayas volvieron a alzar vuelo con elevado de sacrificio remolcador de Ezequiel Durán, Corey Joyce puso el 6-3 con doble remolcador en el sexto, y el mismo capítulo, el equipo amarillo amplió la ventaja con una vuelta más gracias a que Elih Marrero anotó desde tercera en jugada de selección, en batazo de Alfredo Reyes.

En el octavo de los visitantes, Nomar Mazara encabezó un intento de regreso de los Gigantes, y puso  el juego 7-5 con doble remolcador al izquierdo. Pero los locales se alejaron 8-5 con elevado de sacrificio de Steward Berroa.

Por las Águilas, Rodríguez de 4-1, 3 CE, 1 CA; Berroa se fue de 3-2, 2 CA, 1 CE; Encarnación de 4-2, 2 CA, 1 CE.

Por los Gigantes, Johan Rojas de 5-2, 2 CA, 1 CE; Deyvison de los Santos terminó de 4-1, 1 CA, 1 CE; Kelvin Gutierrez concluyó de 4-2, 1 CA.

Para este miércoles, las Águilas se quedan en Santiago para recibir a los Toros del Este, mientras que los Gigantes viajan a Santo Domingo para medirse a los Tigres del Licey.

