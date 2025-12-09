Deyvison de los Santos carga a unos Gigantes que huelen a round robin

Deyvison de los Santos, toletero de los Gigantes del Cibao. ( FUENTE EXTERNA. )

Con una racha activa de cuatro victorias, la más extensa de la liga en estos momentos, los Gigantes del Cibao se destacan como el fenómeno más interesante del regreso a la acción hoy de la Lidom.

Un equipo que el 27 de noviembre pasado ocupaba el sótano con récord de 11-16, ahora tiene 17-19 y ancla en el tercer puesto del standing.

En tres de sus últimas cuatro victorias, los nordestanos han protagonizado unos electrizantes regresos, como los logrados ante Toros, Tigres y Estrellas.

"Estos muchachos están creyendo. Ellos creen que es posible, están preparados todo el tiempo" dijo el dirigente del club, José Leger tras el choque del domingo en San Pedro de Macorís.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-08-at-213459-1-fca221f7.jpeg De los Santos ha imprimido energía a la alineación de los Gigantes. (FUENTE EXTERNA.)

El factor De los Santos

A sus 22 años, el infielder Deyvison de los Santos ha asumido el rol de cargar con la ofensiva de los duartianos.

De los Santos lidera a los Gigantes en promedio de bateo (.330), jonrones (4), empujadas (19) y OPS (.890).

"Estoy aprendiendo a seleccionar mis pitcheos, y producir a la hora buena", dijo a Diario Libre el prospecto número 22 de los Marlins.

En 137 partidos (99 de ellos en Triple A), De los Santos totalizó 40 cuadrangulares y 120 remolcadas en ligas menores durante 2024.

Este año luchó contra lesiones (cuádriceps) y alcanzó jugar 106 partidos en los que tuvo 12 bambinazos y 54 remolques.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/09/whatsapp-image-2025-12-04-at-233923-c8bfb068.jpeg El prospecto de los Marlins está teniendo una gran campaña en LIDOM. (FUENTE EXTERNA.)

En lo que espera la llamada crucial al Big Show, el líder de slugging de Lidom (.505) pule sus habilidades con el sueño intacto.

"Los Marlins quieren que juegue primera base, pero no me descuido de la tercera, y estoy teniendo buenos resultados en el terreno", señaló.

El pelotero oriundo de Sabana Perdida atribuye el éxito que tiene en su segundo año en Lidom a que como ya se siente tener el poder de un slugger su meta exclusiva por ahora es ser un buen bateador fino y oportuno.

Más que un bono

A los seis años de edad, entre las ligas Félix Herrera y Ángel Caminero, de Sabana Perdida, De los Santos se formó bajo la supervisión de su padre, hasta ser firmado por Arizona por solo US$200,000 en 2021.

A los 18 años pasó el 2021 entre Rookie League y Clase A, y en 62 partidos impactó de inmediato con promedio de .295, y un OPS de .859.

En 2022 pegó 22 jonrones con 106 remolcadas y 20 tetrabases en 2023, De los Santos quemó Doble A y se cotizó como un jugador productivo y con un talento que espera por esa llamada del Big Show.