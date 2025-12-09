Juan Soto pide permiso a los Mets para jugar con los Tigres del Licey

Juan Soto practica con el Licey en el Quisqueya. ( FUENTE EXTERNA )

Con el anuncio de que Dominicana jugará dos partidos de exhibición contra Detroit en el Estadio Quisqueya Juan Marichal antes del Clásico Mundial, la participación de Juan Soto en su patria, está garantizada.

Sin embargo, el pelotero mejor pagado del béisbol no está en esperar hasta el 3 y 4 de marzo próximo.

En la mañana del martes, Soto estuvo en el Coloso del Ensanche La Fe y practicó acompañado del dirigente de los Tigres, Gilbert Gómez, y de Rubén Sosa, miembro del equipo de Jeffrey Albert, director de bateo de los Mets.

Soto tiene toda la disposición de jugar ahora con el Licey, pero hasta este miércoles, la respuesta desde Nueva York, es negativa.

El gerente general de los azules, Audo Vicente, dijo al programa radial "Diamante Deportivo" que Soto quiere jugar en el actual torneo, siempre que los Mets otorguen el permiso.

"Juan ha pedido el permiso cuatro veces de manera directa, en dos semanas. Los dos solicitamos el permiso otra vez (ayer) y nos dijeron que mañana (hoy) o pasado nos dejan saber, pero hasta el momento (la respuesta) es no", indicó Vicente.

Trabajo con Sosa

"Soto se ve muy bien, tiene buen físico, y estamos aquí para ayudarlo en lo que necesite" dijo Sosa a Diario Libre.

El expelotero que jugó 10 años en Lidom señaló que en todo caso Soto cumple en el país con su régimen normal de trabajos como en cada temporada muerta de MLB.

Sosa además indicó que los Mets acompañarán a Soto en un año muy especial en el que hay Clásico Mundial y esperan un 2026 en el que el toletero sea clave para el equipo neoyorquino.

El Licey escogió a Soto en el quinto turno de la primera ronda del Draft de Novatos 2017 de Lidom.