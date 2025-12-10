Con jonrón decisivo de Josh Lester, las Estrellas dejan en el terreno a los Leones

Josh Lester en el momento que conectó el jonrón en el décimo episoido que le dio la victoria a las Estrellas. ( FUENTE EXTERNA. )

El inicialista Josh Lester conectó un jonrón con un compañero abordo en la décima entrada y las Estrellas Orientales dejaron en el terreno a los Leones del Escogido con pizarra de 6-4, en un encuentro celebrado en el Estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.

Con el triunfo las Estrellas (17-23) se acercan a un juego de la importante cuarta y última posición para la clasificación, que sigue en poder de los Tigres del Licey (17-21).

Mientras que el Escogido (16-23) cae de nuevo al sótano del standing, a juego y medio del cuarto puesto.

En el décimo de los locales, Raimel Tapia ligó sencillo remolcador para empatar las acciones a cuatro por bando, y luego Lester conectó un soberbio cuadrangular de 396 pies para decretar el final del juego.

Cuatro veces empate

Los primeros en anotar carreras fueron los Leones en la cuarta entrada con jonrón solitario de Yamaico Navarro, su quinto de la campaña. En en esa misma entrada, el lanzador escarlata Norge Ruíz llenó las bases, y con un boleto al antesalista oriental Rodolfo Castro, se empató el partido.

En el quinto capítulo, el intermedista Robinson Canó cometió un error en batazo de Junior Lake, y el jardinero rojo Héctor Rodríguez aprovechó para poner 2-1 a favor de los Leones. En el sexto, las Estrellas embasaron por hits consecutivos a Raimel Tapia y Wilin Rosario. En el turno de Jorge Mateo, el pitcher Kenny Hernández tira un lanzamiento salvaje, y anota Tapia el 2-2.

Luego de que Mateo se hace out, Castro conecta metrallazo de hit impulsador al right y pone a los petromacorisanos arriba 3-2.

Lake negocia boleto al inicio del octavo escogidista, se roba la segunda y llega a tercera mientras Yainer Díaz se poncha. Franchy Cordeo se arrastra por primera y Lake anota el empate a tres.

Chadwick Tromp comienza como corredor fantasma en segunda base para empezar la décima de los Leones, y llega al antesala con hit de Lake. Dervy Ventura con sencillo al izquierdo trae a Tromp con el 4-3 para el Escogido.

Cuando les tocó el turno a las Estrellas, el doble de Tapia para empatar otra vez, y el jonrón de dos carreras de Lester, fueron los batazos que decidieron el triunfo verde.

Ganó Carlos Belén (2-1), pese a permitir una carrera en el décimo. Perdió Stephen Nogosek (1-1) luego de que le hicieran las tres vueltas del décimo inning.

Por los verdes, Lester se fue de 2-1, con jonrón, dos producidas y una anotada, y Tapia, de 5-2, con una impulsada y dos anotadas.

Por el Escogido, Lake bateó de 3-1, con dos boletos, una anotada y dos bases robadas; Navarro, de 4-1, con cuadrangular, una impulsada, una anotada y transferencia; Rodríguez, de 4-1, con una anotada, y Ventura, de 1-1, con una remolcada y una base robada.

Este jueves 11, las Estrellas descansan mientras que los Leones viajan a Santiago a medirse a las Águilas Cibaeñas.