Pete Alonso firma con los Orioles por cinco temporadas y 155 millones de dólares

El estelar inicialista Pete Alonso y los Orioles de Baltimore alcanzaron un acuerdo de cinco temporadas por 155 millones de dólares, anunció este miércoles el portal oficial MLB.com.

Con este nuevo acuerdo, Alonso recibirá un salario promedio de 31 millones de dólares por temporada, el más alto recibido en su carrera de siete años en las Grandes Ligas.

Alonso dejó sobre la mesa 24 millones de dólares del pacto por dos años y 54 millones que firmó con los Mets de Nueva York antes del inicio de la pasada temporada y ejerció la opción que le permitía ser agente libre para buscar un contrato más extenso, como el que acaba de alcanzar con los Orioles.

En su paso por los Mets, el nacido en Tampa (Florida) en 1994 dejó su huella histórica al marcharse como el líder de jonrones en la historia de la franquicia, con 264 cuadrangulares, y como el tercer mayor productor de carreras, con 712 remolcadas.

Con la llegada de Alonso, que era uno de los principales jugadores de ofensiva en la agencia libre de Grandes Ligas, los Orioles suman un bate de poder y con experiencia que puede brindar protección y contribuir con el desarrollo de jugadores como Gunnar Henderson o el dominicano Samuel Basallo, así como también ayudarlos a regresar a la postemporada de Grandes Ligas.

En su carrera, Alonso ha dejado su huella de poder impregnada en el Camden Yards de Baltimore, hogar de los Orioles, donde en 10 partidos ha conectado cinco cuadrangulares, con 11 vueltas empujadas.

Alonso también ha sido una pesadilla contra rivales divisionales de los Orioles, como los Yanquis de Nueva York, frente a quienes ha fletado once tablazos de vuelta completa, siete de ellos en el Yankee Stadium, donde será un visitante habitual, mientras que frente a los Rays de Tampa Bay y Azulejos de Toronto ha despachado la pelota del estadio en cinco oportunidades.

En este 2025, Alonso jugó cada uno de los 162 partidos en la temporada de Grandes Ligas, en los que logró conectar 38 cuadrangulares y lideró la Liga Nacional en dobles, al fletar 41 batazos de dos bases.

Alonso, quien se encargó de cubrir al dominicano Juan Soto y al puertorriqueño Francisco Lindor en el orden ofensivo de los Mets, finalizó segundo en el mayor de los circuitos de MLB al remolcar 126 carreras, mientras anotó en 87 ocasiones.

El "Oso Polar" como es conocido, ha logrado trillar una carrera de éxito en su recorrido por la MLB, sumando entre sus distinciones el premio al Novato del Año de la Liga Nacional en 2019, cuando logró el que es su máximo total de jonrones, al contabilizar 53 batazos de vuelta completa.

Alonso también cuenta con un Bate de Plata como mejor jugador ofensivo en la primera base, con cinco invitaciones al Juego de Estrellas de Grandes Ligas y con dos títulos de campeón del Festival de Jonrones de la MLB.