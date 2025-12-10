Ronny Mauricio regresa por sus fueros en la Lidom

Ronny Mauricio celebra el jonrón con el que dejó en el terreno a los Leones del Escogido el pasado 7 de diciembre. ( FUENTE EXTERNA. )

En apenas ocho juegos de diciembre del 2023, Ronny Mauricio bateaba .441, cuando una lesión de ligamento anterior cruzado de su rodilla derecha interrumpió su participación con el Licey.

Luego de estar fuera en todo 2024, en la pasada campaña de MLB, el infielder de 24 años fue subido por los Mets el 3 de junio y no encontró la regularidad.

En sus primeros dos meses, jugó 38 partidos, pegó 6 jonrones con 9 empujadas y un OPS de .751.

"Vine a enfocarme en mi zona de strike, trato de estrecharla lo menos que pueda. Pero tengo puntos vulnerables en mi bateo que debo mejorar. También debo hacer lo mismo con mi defensa", dijo Mauricio a Diario Libre al referirse a su vuelta a la Lidom con los azules.

"Fue increíble conectar un batazo así. Me hace apreciar el trabajo que hemos estado haciendo para estar aquí", señaló el petromacorisano sobre el jonrón que dejó en el terreno al Escogido el pasado día 7.

Futuro con los Mets

Llamado al equipo grande en 2025 tras la lesión de Mark Vientos, Mauricio luce como una pieza interesante, pero que depende de su estabilidad ofensiva.

A Mauricio le acompaña Rubén Sosa, expelotero, que trabaja en bateo con los Mets.

Algo que valora es el chance de jugar junto a Juan Soto.

"Estar con Soto es increíble, me da mucho consejos. Es admirable ver cómo se prepara, además de la tremenda persona que es", indicó Mauricio.