Álbert Abreu lanza seis entradas en blanco, Licey supera a los Gigantes y se queda en tercer lugar

Álbert Abreu tiró primores para el Licey. ( FUENTE EXTERNA. )

El abridor azul Álbert Abreu tiró seis entradas de apenas tres hits, y tres relevistas se combinaron para completar una blanqueada que permitió a los Tigres del Licey vencer 1-0 a los Gigantes del Cibao.

Con el triunfo el Licey (18-21) se queda en el tercer lugar de la tabla de posiciones, mientras que los Gigantes (17-21) descienden a la cuarta y última posición a la clasificación.

Fue la segunda blanqueada del Licey en la temporada, ambas contra los Gigantes, la anterior había sido en San Francisco, el 26 de noviembre.

Los Potros intentaron una rebelión en el noveno episodio ante los envíos de J.C. Mejía, al que le llenaron las bases, pero quien se recuperó y al ponchar a Kelvin Gutiérrez, y a Leury García para conseguir su séptimo salvamento del año.

Abreu (2-4) se quedó con la victoria, apenas permitió tres hits y ponchó a cinco. Retiró los últimos siete bateadores a los que enfrentó, y en otras dos ocasiones de su actuación, llegó a hacer out a cinco contrarios en forma consecutiva.

El abridor azul se enfrascó en un duelo de pitcheo contra su similar de los Gigantes, Stephen Moyers (0-1), quien cargó con la derrota y permitió una carrera en cinco entradas en las que frenó al Licey en dos hits, dio un boleto y abanicó a cuatro.

Luego de Abreu, Misael Tamarez (1.0), Anderson Severino (1.0), limitaron a los Potros a un hit antes de que los nordestanos le llenaran las bases a J.C. Mejía en el noveno, que alcanzó a salvar su séptimo partido.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/12/whatsapp-image-2025-12-11-at-223651-7ba0c306.jpeg J.C. Mejía cerró el noveno para los Tigres. (FUENTE EXTERNA.)

Duelo de pitcheo

El partido se mantuvo empatado a cero hasta la parte baja del quinto cuando Mel Rojas Jr. le negoció boleto al abridor nordestano Moyers.

Rojas Jr. se movió hasta tercera base con sencillo al center de Francisco Mejía, y anotó el 1-0 gracias a un lanzamiento salvaje de parte de Moyers, en el turno del inicialista azul Armando Álvarez.

Por los Tigres, Rojas Jr. terminó de 2-1, con una anotada y un boleto. Mejía, Álvarez, Gustavo Nuñez, y David Hensley pegaron un sencillo cada uno.

Por los Gigantes, Samad Taylor, Nomar Mazara y Pablo Reyes dieron un hit.

Este viernes 12, el Licey descansa mientras que los Gigantes recibirán en San Francisco de Macorís a los Toros del Este.