El Licey pisa el acelerador en SPM y se aleja de la zona movediza

Mel Rojas Jr., disparó un par de dobles en el triunfo azul en el Tetelo Vargas. ( FUENTE EXTERNA )

El Licey sacó oro del Tetelo Vargas y pisó los pies de un elefante que se agarra de una rama débil en el abismo. Ronny Mauricio disparó tres hits, Mel Rojas Jr. y Gustavo Núñez sobresalieron con el madero para liderar un triunfo de los Tigres 4-1 sobre las Estrellas Orientales, en partido celebrado este viernes en el Estadio Tetelo Vargas.

Mauricio tuvo un doble empujador, Rojas Jr. pegó dos dobles con anotada y remolcada, mientras que Núñez registró tubey y dos sencillos con dos anotadas.

Los azules también contaron con cuatro y dos tercios de entrada de una vuelta y solo tres hits con cuatro ponches de su abridor Adonis Medina, quien salió sin decisión.

Con su victoria, los añiles (19-21) se consolidan aún más en la tercera posición en su lucha de alcanzar su pase hacia la semifinal de la justa, mientras que los orientales colocan su foja en 17-24.

El lanzador ganador fue el relevista Oliver Ortega (1-0), el derrotado fue Oddy Núñez (0-1), mientras que el salvamento se lo acreditó Wander Suero, el segundo del torneo que está dedicado al inmortal de Cooperstown don Juan Marichal en opción a la Copa Banreservas.

Los lanzadores

Medina tuvo labor de cuatro entradas de tres imparables, una carrera, dos transferencias y cuatro ponches. Fue reemplazado por Ortega (5), Luis Frías (6), Yunior Marte (7), Enyel de los Santos (8) y Suero (9).

Por el equipo de la enseña verde inició en el montículo Núñez, quien lanzó una entrada y dos tercios de tres hits, dos carreras y un boleto. Fue sustituido por Junior Santos (2), Eddy Yean (3), Domingo Robles (4), Román Méndez (5), Neftalí Feliz (6), Zac Kristofak (7), J.P. Woodward (9) y Jhan Maríñez (9).

Núñez ligó sus tres imparables y negoció un boleto en cinco turnos; Mauricio conectó doble y par de imparables con una base negociada; Rojas Jr. pegó tubey y sencillo, Cristhian Adames despachó un hit.

Por las Estrellas, Ismael Munguía, Robinson Canó, Raimel Tapia y Jorge Mateo un hit.

Los Tigres rompieron el hielo en la primera entrada al fabricar una vuelta por doble de Núñez y un imparable remolcador de Adames ante el abridor zurdo Oddy Núñez.

Los bengaleses ampliaron en la alta de la segunda por doble de Rojas Jr., boleto gratis a Armando Álvarez, toque de sacrificio de Michael De La Cruz para mover los corredores a tercera y segunda y Sergio Alcántara conectó elevado de sacrificio al left anotando Rojas Jr. desde la antesala.

Licey volvió a la carga en el tercero al marcar dos rayas más por sencillo empujador de Mauricio y tubey productor de la cuarta vuelta conectado por Rojas Jr.

Las Estrellas anotaron su carrera en la alta de la quinta entrada por sencillo remolcador de Ismael Munguia al prado de la izquierda.