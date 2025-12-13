Huijsen y Mbappé en una convocatoria con nueve bajas

Dean Huijsen y Kylian Mbappé son las dos novedades en la convocatoria del Real Madrid para el duelo de la decimosexta jornada de LaLiga, en la que se mide este domingo al Alavés, en Vitoria, con hasta nueve bajas para Xabi Alonso, seis por lesión y tres sancionados.

Junto a Huijsen, recuperado de una dolencia muscular en el muslo izquierdo que le ha impedido disputar los cinco últimos encuentros, la gran noticia para Xabi Alonso es la vuelta de Mbappé.

El delantero francés sufrió un fuerte golpe en la rodilla izquierda el pasado domingo, ante el Celta, y no pudo tener minutos frente al Manchester City en la Liga de Campeones. Además, sufre una fractura en el dedo anular de la mano izquierda.

El central alemán Antonio Rüdiger que acabó dolorido el duelo europeo ante el City, también pudo regresar al grupo en el último entrenamiento y figura en la convocatoria ante la plaga de bajas defensivas que obligan a Xabi Alonso a convocar a dos canteranos como Joan Martínez y Víctor Valdepeñas 'Valde'.

Bajas claves

El técnico tolosarra no podrá contar ante el Alavés en defensa con ninguno de sus laterales derechos ni izquierdos. El capitán Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Alaba, Éder Militao, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga, son bajas por lesión.

Y las expulsiones sufridas ante el Celta, dejan fuera por sanción a Álvaro Carreras, Fran García y Endrick.

Los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch, aumentan a cuatro los jugadores del Castilla que viajarán con el primer equipo a Vitoria. Será la última convocatoria del 2025 de Brahim, que se marchará tras el partido a disputar la Copa África con Marruecos.

La lista de convocados del Real Madrid para Jornada 16 de LaLiga, en la que se mide al Alavés en Mendizorroza, la integran:

. Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

. Defensas: Raúl Asencio, Rüdiger, Dean Huijsen , Joan Martínez y Víctor Valdepeñas.

, Joan Martínez y Víctor Valdepeñas. . Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Cestero, Arda Güler, Judse Bellingham y Thiago Pitarch .

. . Delanteros: Vinícius, Mastantuono, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim. EFE

rmm/jpd