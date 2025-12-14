Soto recibe el premio Juan Marichal de 2025 y se apunta para el Clásico Mundial de Béisbol

El estelar jardinero de los Mets de Nueva York Juan Soto recibió este domingo el Premio Juan Marichal, que distingue al jugador dominicano con el mejor rendimiento en la temporada de Grandes Ligas en este 2025.

Soto, quien recibió el galardón de manos del propio Marichal, el primer dominicano en ingresar al Salón de la Fama de las Grandes Ligas, expresó su agradecimiento por haber sido tomado en cuenta una vez más para este reconocimiento a su labor en el terreno de juego.

"Gracias a la República Dominicana, gracias a don Juan y a todos los periodistas por tomarme en cuenta", expresó el jugador, quien también obtuvo esta distinción el año pasado, convirtiéndose de esta manera en el primer jugador dominicano que recibe este premio en dos ocasiones.

Por su parte, Marichal, a quien este premio rinde tributo por su carrera exitosa en el béisbol, dijo sentirse honrado por hacer entrega de este reconocimiento a Soto, a quien destacó como un ejemplo para la juventud de la República Dominicana.

"Para mí es un honor la entrega de este año del Premio Juan Marichal a mi tocayo Juan Soto. Por segunda vez lo gana, y le extiendo mi gran felicitación", dijo el primer dominicano con un nicho en el templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas.

En su primera temporada como miembro de los Mets, tras firmar un acuerdo récord de 760 millones de dólares, Soto conectó 43 jonrones, remolcó 105 carreras y anotó en 120 ocasiones, dejando un promedio de bateo de .263, números que lo llevaron a terminar entre los finalistas al premio Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.

Clásico Mundial de Béisbol

En la ceremonia, al ser cuestionado sobre su posible participación en el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año, Soto indicó que está listo para representar a la República Dominicana.

"Todo el mundo sabe la respuesta a esa pregunta, estamos 'ready'", dijo el potente bateador zurdo, quien estará en su segunda participación con el equipo dominicano en el torneo de naciones.

Sobre su posible actuación con los Tigres del Licey, en la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), Soto señaló que ya ha solicitado el permiso para jugar en territorio dominicano, pero que esa decisión está en manos de los Mets.

En esta edición del premio Juan Marichal recibieron menciones honoríficas los exjugadores Luis Castillo y Sammy Sosa, por haber sido exaltados al Salón de la Fama de los Miami Marlins y de los Cachorros de Chicago en las Grandes Ligas.

También recibió una mención honorífica el estelar inicialista de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. por haber conquistado el premio al Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana 2025.