Juan Soto: "estamos ready", su respuesta sobre jugar en el Clásico Mundial de Béisbol

El outfielder Juan Soto (izq) junto a Juan Marichal recibe el premio al mejor de la República Dominicana en MLB. ( FUENTE EXTERNA. )

El atleta con el contrato más alto en la historia de los deportes profesionales vestirá de nuevo los colores patrios.

Durante la ceremonia de entrega del Premio Juan Marichal al mejor pelotero dominicano del año en las Grandes Ligas, el patrullero Juan Soto (Mets) confirmó su participación con la escuadra quisqueyana para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Y no es el único. El receptor Yainer Díaz (Astros) también confirmó su deseo de colocarse la chaqueta tricolor. De esa manera el país ya tiene un receptor y jardinero confirmados.

Así que el mánager Albert Pujols cuenta ya con esos jugadores.

"Ya todo el mundo sabe esa respuesta (sobre si jugaré en el Clásico)...estamos ready" afirmó Soto al ser cuestionado tras recibir el galardón.

Con el anuncio, el equipo dominicano cuenta con otra confirmación de parte de otro de sus estelares, luego de que la pasada semana se conociera que el campocorto Elly de la Cruz no estará disponible para representar el país, debido a problemas físicos.

Al conversar con la prensa al final de la premiación, Soto aprovechó la oportunidad para agradecer la manera entusiasta de como el pueblo dominicano estuvo pendiente a su carrera en su primer año con los Mets de Nueva York.

Decisión personal

Soto aclaró que su decisión de representar el país siempre estuvo entre sus objetivos para el año próximo. "Fue una decisión mía", dijo en una entrevista para "Luz García El Podcast".

Y agregó: "Yo siempre había querido ponerme el uniforme de la República Dominicana... cuando niño, representé el país en cinco ocasiones y quería volver a vivir esa experiencia".

El jardinero de 26 años recordó que en su primera participación en el CMB en 2023, batalló contra molestias en un dedo y en una pantorrilla, pero su amor por el país lo llevó a hacer caso omiso a esas dolencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/yainer-diaz--3-1-03132b7d.jpg Yainer Díaz con los Leones del Escogido. (FUENTE EXTERNA.)

Díaz en la receptoría

Luego de que en este año recibiera 15,822 pitcheos con Houston (el total más alto en su carrera), el cátcher Díaz se prepara con los Leones del Escogido para estar listo cuando sea llamado a jugar la receptoría en el Clásico Mundial.

"Sí, estoy en disposición de participar, Pujols ya habló conmigo (hace una semana) y estamos positivos con eso", dijo Díaz a Diario Libre, visiblemente emocionado sobre la conversación con el que será su mánager.

De esta manera, ya hay dos jardineros confirmados (Soto y Fernando Tatis Jr.), un tercera base (Manny Machado) y Díaz quien es visto como el máscara titular del conjunto.

Díaz cuenta que cuando vio que Pujols lo llamó a su número de teléfono personal, se acordó de los tiempos cuando era un prospecto de Cleveland y firmó por US$ 25,000 con 18 años de edad.

"Todavía cuatro años atrás, creo que eso (la llamada de Pujols) nunca iba a suceder. ¿Que Pujols te llame a tu número?. Me hizo sentir orgulloso de mi trabajo", indicó el receptor azuano que debutó con los Astros a finales de 2022.

Entre Pujols y Díaz, acordaron seguir en contacto para ir planificando los trabajos en la receptoría, posición que podría incluir también a Agustín Ramírez (Marlins) y Samuel Basallo (Orioles).

De los otros dos catchers, Díaz tiene más cercanía con Ramírez, con quien ha conversado sobre temas de esa posición, que es considerada la de menor profundidad del equipo nacional.

Ambos en RD para la Lidom

Tanto Soto como Díaz están en el país, preparándose. El jardinero de los Mets, que ya se ejercita personalmente, espera el permiso para jugar con el Licey luego de concluir el 2025 en las Grandes Ligas con su sexto Bate de Plata consecutivo, fue miembro del primer equipo All-MLB Team por segundo año seguido y con 7.0 fue el pelotero de la Liga Nacional con el mejor WAR ofensivo.

Mientras Díaz ya ha jugado cuatro partidos con el Escogido en el actual torneo otoño invernal en el que debutó con un soberbio cuadrangular de dos carreras en la paliza 15-1 que los Leones le propinaron a los Tigres, el pasado día nueve.