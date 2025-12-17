México y Panamá se perfilan como posibles sedes de la Serie del Caribe ante situación en Venezuela

México y Panamá se perfilan como las principales opciones para acoger la Serie del Caribe, luego de que factores políticos y de seguridad dejaran fuera a Venezuela como sede del torneo previsto para febrero.

La Confederación de Béisbol del Caribe (CBPC) decidió retirar el evento a Venezuela por "situaciones externas ajenas a su control", según explicó en un comunicado emitido el martes. Entre los elementos que incidieron en la decisión figuran el cierre del espacio aéreo venezolano y el temor a un posible conflicto militar entre Caracas y Washington.

Las ligas de Puerto Rico, México y la República Dominicana comunicaron que no asistirían a suelo venezolano en enero de 2026, postura que respaldaron remitiéndose a la posición oficial de la CBPC.

Crisis política afecta el certamen

No es la primera vez que una crisis política afecta la organización del certamen en Venezuela. En 2018 y 2019, la CBPC despojó a Barquisimeto de la sede debido a protestas, inestabilidad institucional, hiperinflación y preocupaciones por la seguridad.

Fuentes consultadas por Diario Libre explicaron que Panamá y México comenzaron a evaluarse como sedes alternativas desde principios de diciembre, cuando la CBPC otorgó un plazo de 15 días a la liga venezolana para revaluar su candidatura.

Panamá cuenta con un antecedente reciente. En 2019 asumió la organización del torneo el 28 de enero, apenas siete días antes del inicio, tras más de cinco décadas sin participar en la Serie del Caribe. En aquel momento, el país gestionaba su ingreso como miembro regular de la CBPC.

El contexto actual es distinto. La relación entre Panamá y la Confederación se ha deteriorado en los últimos años, por lo que su eventual participación sería como invitado, bajo un esquema de solidaridad impulsado por la liga venezolana.

De concretarse la exclusión, Venezuela no volvería a montar una Serie del Caribe hasta la década de 2030, en caso de mantenerse la rotación entre los países miembros y la sede alterna de Miami.