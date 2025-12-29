Doble empujador de dos vueltas de Elier Hernández permite al Escogido extender su invicto

Elier Hernández celebra al llegar a segunda base, luego de conectar el doble de dos carreras que permitió a los Leones remontar en el octavo. ( FUENTE EXTERNA. )

Un doble remolcador de dos vueltas de Elier Hernández en el octavo episodio fue el batazo crucial para que el los Leones del Escogido remontaran en el marcador y terminaran superando 4-2 a los Gigantes del Cibao en San Francisco de Macorís.

La victoria permite al Escogido (3-0) mantenerse invicto en la punta del round robin, mientras que los Gigantes (0-3) siguen en el sótano sin conocer de triunfos.

Carlos Teller (1-0) se anotó el triunfo tras laborar en un tercio, mientras que Patrick Weigel salvó su primer partido de las semifinales. La derrota fue para Wandy Peralta (0-1), quien permitió las tres carreras del regreso de los Leones en el octavo episodio.

Luego de que el abridor Hunter Greene lanzara cinco entradas en las que aceptó tres hits, dos carreras y ponchara a uno, seis relevistas escarlatas se combinaron para limitar a los Potros en un solo hit.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/30/socrates-brito-2-2-5dfe387f.jpeg Socrates Brito al momento de conectar el hit que empató a una carrera. (FUENTE EXTERNA.)

Así llegaron las carreras

Los Gigantes iniciaron con la primera vuelta del encuentro, gracias a un jonrón de Luis García Jr en la misma primera entrada ante los envíos de Greene.

Antonio Santos reemplazó al abridor abridor nordestano Daniel Mengden en la quinta entrada, y pasó por bolas a Junior Lake y Erik González. Sócrates Brito conectó un metrallazo de hit al jardín derecho y Lake anotó el empate a una carrera.

En ese mismo inning, Greene todavía seguía en el montículo y con dos outs Alberto encontró a Carlos Franco en primera base lo trajo al plato con un doblete remolcador al jardín izquierdo para el 2-1 a favor de los francomacorisanos.

El relevista de los Padres de San Diego, Wandy Peralta, entró a lanzar el octavo por los Gigantes, sacó dos outs pero Raimel Tapia y Jorge Mateo consiguieron embasarse. Hernández pegó doble remolcador de dos vueltas y puso encima a los Leones 3-2.

A continuación, Pedro Severino consiguió sencillo empujador al central para poner las acciones 4-2 a favor del Escogido, resultado que a la postre terminó siendo la pizarra final del encuentro.

Por los melenudos, Hernández se fue de 3-1, con doble, dos producidas y una anotada; Brito, de 5-2, con una empujada; Mateo, de 4-2, con una anotada, y Severino, de 4-1, con una impulsada.

García Jr. se fue de 3-1, con jonrón, una empujada y una anotada, y Alberto, de 3-1, con una remolcador por los dueños de casa.

Gigantes y Escogido se vuelven a enfrentar este martes 30 pero en Santo Domingo, a partir de las 7:15 pm.