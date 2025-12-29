Raimel Tapia seduce a los asiáticos y tendría que dejar a Leones

Raimel Tapia ha continuado en el round robin con el gran despliegue ofensivo que mostró en la pasada serie regular. ( FUENTE EXTERNA. )

De acuerdo con múltiples reportes, Raimel Tapia, outfielder del Escogido, estaría en la fase final de cerrar un contrato para jugar en Asia desde la próxima primavera.

Tapia solo tendría que aprobar el examen físico para concluir con los trámites del acuerdo que lo llevaría a Japón o Corea del Sur, uno que pondría fin a su participación con los Leones en el round robin.

Diario Libre supo que el jugador estaría entre cinco y siete juegos con los campeones, que los tomaron en el sorteo de reingresos desde las descalificadas Estrellas.

Un golpe para los escarlatas, ya que el petromacorisano ha arrancado el todos contra todos con la misma chispa que tuvo en la fase regular con los paquidermos. En los primeros dos choques se fue de 10-5, con dos dobletes y dos remolques.

El patrullero de casi 32 años viene de liderar la serie regular en hits con 73, el total es más alto en la Lidom desde que en 2008-2009, Anderson Hernández pegara (77) con el Licey.

En los 50 partidos de los orientales en este año, Tapia bateó para .356, con 2 jonrones, 24 carreras remolcadas y 30 anotadas.

Uso del video

El bateador zurdo escarlata atribuyó su éxito en esta campaña a que revisa imágenes de su pasó por la MLB, entre 2016 y 2023.

Tapia también indicó que levantar más el pie derecho, haber hecho cambios en su posición de batear, y realizar buenos swings, le han reportado excelentes resultados.

El Serie 23 alcanzó a jugar 18 partidos con los Sultanes de Monterrey en la liga de verano de México en 2025, y regresó temprano al país para prepararse con las Estrellas.