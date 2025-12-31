Los Gigantes se sacuden en busca de no complicarse muy temprano

Jefry Sierra, el nuevo dirigente interino de los Gigantes del Cibao. ( FUENTE EXTERNA. )

Luego de ceder 25 carreras y solo anotar 11 en total en sus primeros tres partidos, los Gigantes tocaron el botón de pánico.

En la dirigencia designaron a Jefry Sierra en sustitución de José Leger, y esperan sumar bates que reviertan ese pobre arranque, que el martes se estiró a 0-4 en el round robin.

Jaylon Pimentel, gerente de operaciones del equipo, entiende que necesitaban una reacción positiva para iniciar la senda de la victoria en el playoff semifinal.

"Ya el round robin no es de 18 partidos, es de 15. Hay que actuar más rápido" dijo el antes del juego del martes el ejecutivo que inició en 2012 su carrera en puesto cercanos a operaciones en Lidom.

Experiencia de Sierra

Sierra está con el club desde marzo y hasta el domingo era el coach de banca. Fue pelotero profesional por seis años y desde 2015 trabaja con los Rojos de Cincinnati.

Actualmente es coach de banca, instructor de jardineros y de corrido de bases del equipo Clase A Avanzada de los Rojos (Dayton Dragons).

"Nuestros hombres están ahí, confiamos en ellos. Ese el plan", afirmó Sierra a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/31/lidom-gigantes-contaran-con-noelvi-marte-y-jose-siri-en-semifinales-6e013f7b-22cfae96.jpg José Sirí regresará con los Gigantes del Cibao para esta semana. (FUENTE EXTERNA.)

Debut de Sirí

Pimentel indicó que José Sirí se reincorporará al equipo este viernes 2 de enero. Sirí llegó al país hace unos días, realiza prácticas de bateo y está feliz de volver al equipo con el que ha jugado sus nueve campañas en la Lidom.

El pimentoso jardinero ya había disputado cinco partidos con los Potros, pero partió al exterior por motivos personales.

También el infielder Pablo Reyes se espera que debute en el round robin en los próximos días.

Esas integraciones son necesarias para el club en momentos en los que no contarán en lo inmediato con Gustavo Núñez, Kelvin Gutiérrez, Noelvi Marte y Luis García Jr., debido a distintas lesiones.