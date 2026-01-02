El Escogido luce indetenible; Toros no ceden; el Cibao busca regresar

Junior Lake celebra luego de conectar un jonrón de dos carreras que ayudó a los Leones a vencer a los Gigantes en la última jornada del round robin. ( FUENTE EXTERNA. )

Cuando este viernes se reanude el round robin encontrará un patrón parecido al que primó en la serie regular: dos equipos separados del resto, aunque con margen menor, como también de corto es el calendario.

En los primeros 50 partidos, Águilas y Toros corrieron a otra velocidad.

En el playoffs semifinal, el Escogido (4-0) ha tomado el lugar de los aguiluchos, mientras que los Toros (3-1) escoltan al líder, en busca de su cuarto cetro.

Un panorama que, de no cambiar, dejará al Cibao fuera de la final por cuarta campaña en fila.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/02/unnamed-21-67da3990.jpg Bryan de la Cruz llega al home plate luego de conecar un jonrón de tres carreras que le dio el triunfo a los Toros en su último partido. (FUENTE EXTERNA)

Duelo por la cima

Los equipos que marchan al frente se miden esta noche en La Romana.

La tropa escarlata es liderada por el tórrido bateo de Raimel Tapia (de 18-7, .389, con dos remolcadas), y la ofensiva oportuna de José Marmolejos (10-4, .400, cuatro empujadas) y Jorge Mateo (15-5, .333, tres bases robadas).

De igual forma, la veteranía de Junior Lake (.267, 1 HR, 4 CE) y Erik González (.267, 2 CE) ha sido clave en los primeros partidos de los melenudos que siguen en su misión del bicampeonato.

El pitcheo abridor y relevista de los rojos es el más sólido del round robin (2.61 de efectividad), y tanto Travis Lakins (5.0 IP, 3H, 1.80) como Conner Greene (5.0 IP, 3H, 3.60) y Radhamés Liz (4.2 IP, 4H, 0.00) han tenido salidas contundentes que han asegurado el invicto felino.

Los taurinos vigilan de cerca y un triunfo en el Francisco Micheli provocaría un empate en la cima.

Bryan de la Cruz suma a su temporada de candidato al MVP actuaciones en el round robin que lo colocan como el mejor bateador de la semifinal, con promedio de .529 (17-9), líder de remolcadas (8), hits (9) y dobles (4).

Junto a él, Luis Liberato (18-8, .444, 7 CE) y Eloy Jiménez (14-5, .357) redondean un ataque temible que también incluye al versátil Gilberto Celestino.

Cibao en problemas

En Santiago de los Caballeros, los equipos del norte del país buscan con urgencia un triunfo que les mantenga vivas las ilusiones.

Las Águilas esperan que el campocorto Geraldo Perdomo llegue en forma de su gira de fin de año por Medio Oriente.

Sin embargo, la debilidad aguilucha es el pitcheo, ya que con 33, es el que más carreras ha permitido en el todos contra todos, y al que más le batea la oposición (.300), a pesar de que en el sorteo de reingreso seleccionaron cinco lanzadores.

Queda por corregir los problemas defensivos, con 10 errores han dado lugar a ocho carreras sucias.

La tropa duartiana ya despidió al dirigente José Leger y llega al choque con apuros para no caer a 0-5, un escenario que obligaría a la épica o a levantar temprano la bandera blanca. Nombraron a Jefry Sierra como dirigente interino, pero la medida no surtió efecto inmediato.

El nordestano es el conjunto que menos carreras ha anotado con 13 y tiene la peor efectividad (6.94).