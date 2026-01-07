Eloy Jiménez está de vuelta; supera vallas que lo limitaban

La explosividad del bate de Jiménez se ha vuelto a sentir con contudencia. ( FUENTE EXTERNA. )

En medio de un Round Robin en el que es líder de remolcadas con 13, y su bate ha sido clave para que los Toros del Este (6-2) estén empatados con el Escogido en primer lugar, Eloy Jiménez sigue adelante con su carrera como pelotero.

Constantes lesiones, contratos que no pudo devengar en su totalidad y despidos por parte de equipos de Grandes Ligas, no detienen a este guerrero capitaleño que ya está en la mira de conjuntos asiáticos.

"Sigo hacia adelante. Trato de hacer las cosas lo mejor que se pueda... y gracias a Dios, están saliendo los resultados" dijo recientemente el cuarto bate taurino, al final de la última victoria de su equipo en La Romana.

Su OPS de .938, lo combina con un promedio de .444 con hombres en posición anotadora, y nueve de sus 12 empujadas, las ha remitido al plato en situaciones con dos outs.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/lidom-toros-anuncian-rotacion-y-debut-de-eloy-jimenez-7227cde7-52a38a2b.jpg Jiménez se preparó para tener un gran año en Lidom. (FUENTE EXTERNA.)

Su producción motiva a sus compañeros a perseguir a un Escogido contra el que los Toros podrían protagonizar una final inédita en Lidom.

"Lo que tenemos en el clubhouse es algo maravilloso. Se siente una vibra demasiado buena. Es algo diferente", sentenció saboreando la satisfación del deber cumplido.

Altas expectativas

Cuando en 2013, Jiménez recibió de los Cubs un bono de US$ 2.8 millones ya que se proyectaba como un talento élite que no podía fallar.

Su condiciones de jardinero con bateo de poder las demostró de inmediato con 31 jonrones y una línea de .267/.315/.513 en su año de debut en 2019.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/ap1688083248020-652a90c7-48b69382.jpeg En sus primeros años en MLB, Jiménez era visto como una futura superestrella del béisbol. (ARCHIVO/ AP)

La valía que tenía el patrullero duartiano era tal, que en marzo de ese año los White Sox le otorgaron una extensión de contrato de seis años por US$ 43 millones. Pero el pacto se elevaba en total a casi US$ 80 millones con dos opciones del club, una de US$ 16.5 millones (2025) y otra de US$ 18.5 millones (2026).

Pero la salud no le acompañó, y los últimos US$ 35 millones se perdieron. A pesar de que en 2020 tuvo un OPS de .891 con 14 jonrones en solo 55 partidos (por la pandemia), en 2021 jugó la misma cantidad de cotejos ya que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha.

En 2022, perdió dos meses de acción por una fractura en su pie izquierdo, y múltiples complicaciones en sus muslos (distensiones de los isquiotibiales) le arruinaron las próximas dos campañas.

Su regreso en 2025

El outfielder de 29 años empezó la temporada con Tampa Bay, aunque la organización nunca lo subió a Grandes Ligas, y lo despidieron en julio pasado. Toronto lo contrató pero Jiménez eligió la agencia libre como su destino más seguro.

Sin embargo, su resilencia ha sido puesta a prueba, y en la temporada regular de los Toros tuvo 19 impulsadas y cinco jonrones en 35 partidos, actuación fundamental en el objetivo del equipo de pasar a un round robin por primera vez en las últimas cuatro campañas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/07/el-fantasma-de-las-lesiones-zarandea-a-eloy-jimenez--a22f24f0.jpg Las lesiones frenaron el impulso que llevaba Jiménez desde sus inicios. (ARCHIVO/ AP)

Ahora Asía podría ser el próximo destino en el que Jiménez escriba otro capítulo más de su historia en la que luce renovado y listo para seguir azotando a los lanzadores contrarios, y buscando regresar en grande a la MLB.

Histórico en los White Sox

Jiménez se convirtió en el pelotero más rápido en llegar a 60 jonrones en la historia de la franquicia de los White Sox. El toletero quisqueyano redondeó esa cifra en apenas sus primeros 231 partidos en Grandes Ligas, con lo que dejó atrás las antiguas marcas de leyendas del club como Frank Thomas y Paul Konerko.

En sus primeras dos campañas (2019 y 2020), conectó 45 jonrones y ese hasta hoy es el récord de más cuadrangulares para un pelotero de ese equipo, en sus primeros dos años.

En 2020 ganó un bate de plata como designado, con promedio de .296 y 14 tetrabases.