Bryan de la Cruz por el MVP: "solo sé que me siento agradecido"

Bryan de la Cruz fue la fuerza ofensiva más potente en la alineación de los Toros del Este. ( FUENTE EXTERNA. )

Jugar sin lesiones, producir a la hora buena y firmar con Filadelfia un contrato de liga menor con invitación a los campos de entrenamiento, son las situaciones que hacen que el toletero Bryan de la Cruz se sienta lleno de gratitud.

"Me siento bastante agradecido de que la Lidom me haya dado este galardón a este servidor" dijo De La Cruz a Diario Libre luego de recibir ayer el premio de Jugador Más Valioso.

Tras haber liderado la liga en carreras remolcadas (40), slugging (.515), y haber sido segundo en OPS (.887) y en cuadrangulares con ocho (tercer total más alto en la historia de la franquicia), De la Cruz sigue con la misión de seguir produciendo en el round robin para los Toros, al tiempo que mira hacia el horizonte de la MLB en 2026.

"Sigo preparándome bien como lo estoy haciendo ahora, porque con Dios por delante, iré con la meta de hacer el equipo", sentenció el jardinero de 29 años sobre su participación en marzo con los Filis.

Entre los destellos más luminosos de su temporada de MVP, están su promedio de bateo de .365 con corredores en posición anotadora y su cantidad de carreras impulsadas (23) después de dos outs.

En ambos encasillados, De La Cruz fue el líder de la liga.

Líder de total de bases

Con 15 hits (colíder de los Toros), 4 dobles, un triple y dos tetrabases, De La Cruz es el líder de total de bases alcanzadas en el round robin con 27. "Hay que darle gracias a Dios por todo" dijo luego de pegar un jonrón decisivo contra las Águilas al inicio de la semifinal.