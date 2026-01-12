Jeimer Candelario y Gilberto Celestino señalan las claves para una buena defensa

Gilberto Celestino (Izq) y Jeimer Candelario con sus premios. ( FUENTE EXTERNA. )

Luego de recibir sus Guantes de Oro correspondientes a los "Premios Los Dominicanos Primero Cuqui Córdova 2025-26 de Total Energies", el antesalista Jeimer Candelario y el outfielder Gilber Celestino, conversaron con Diario Libre sobre el enfoque, las rutinas antes de los partidos y la disciplina que conlleva ser un buen defensa en el béisbol.

Candelario indicó que el trabajo con los coaches es fundamental para estar listos en el día a día y jugar la mejor defensa posible.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/hwzigfsoem5bitnigczb-b1eddbba.jpg Jeimer Candelario ha jugado la tercera base en Grandes Ligas. (FUENTE EXTERNA.)

"Hay que practicar cualquier situación del juego que se pudiera presentar, si no llegas con esa mentalidad, puede que no estés preparado, y te suceda en el partido", dijo el infielder de 32 años que apenas cometió cuatro errores en 267.1 entradas cubriendo el tercer cojín de los Toros.

"Tu rutina para defender, comienza en la mente. Ya cuando estoy en prácticas, pienso que cada rodado lo tomaré con confianza, actitud de juego, relajado y disfrutando lo que hago, eso a mí me da seguridad", señaló el pelotero domínico-estadounidense que cometió solo una pifia en 167 entradas para los Rojos de Cincinnati en la temporada pasada de la MLB.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/celestino-guante-fdc0d5f3.jpg Gilberto Celestino ha demostrado su guante en las Grandes Ligas. (FUENTE EXTERNA.)

Celestino en el central

Aparte de batear .316 (174-55) en la campaña regular, Gilberto Celestino tuvo un desempeño eficiente cubriendo el prado central de los romanenses.

Solo cometió dos errores, con la potencia de su brazo sacó tres corredores en 393.1 entradas.

"La defensa es fundamental en el juego, desde que los muchachos están jugando (prospectos), creen que todo es bateo, pero la defensa es sumamente importante. Siempre he tomado la defensa muy en serio", dijo.

Celestino agregó que para lograr un Guante de Oro hace falta la motivación de creer que cubriendo una posición en el diamante, el jugador hará una contribución al buen desempeño de un equipo.