José Urquidy por regla en la LMB: "los extranjeros dejan sin empleo a los mexicanos"

José Urquidy (0-2) fue contratdo por el Escogido para actuar en el round robin semifinal. ( FUENTE EXTERNA. )

Peloteros de Dominicana y Venezuela son los que han aprovechado al máximo la ampliación a 20 extranjeros de los rosters de 38 jugadores de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), medida que se tomó para elevar la competitividad.

Como muchos tienen experiencia en la MLB y otros torneos del Caribe, los salarios para ese tipo de jugadores oscilan entre los cinco y 15 mil dólares mensuales, lo que deja sin trabajo a muchos mexicanos. Hubo más de un centenar de dominicanos en la LMB en 2025.

Aquí en Lidom, un pitcher del Escogido alzó la voz por sus compatriotas.

"Muchos paisanos se quedaron sin empleo (en 2025). Eso me pone triste. No estoy diciendo que sea malo (que jueguen extranjeros), pero debe haber una manera en la que puedan entrar a más (mexicanos)", dijo José Urquidy a Diario Libre.

El de Mazatlán debutó en la MLB (Astros) en 2019 con 24 años. Apunta que peloteros de su promoción de firmas (2015) no llegaron a la MLB, por lo que la LMB es su mayor opción para trabajar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/13/jose-urquidy-229e3849.jpeg Urquidy tuvo seis salidas en la actual liga de invierno mexicana con los Venados de Mazatlán, con los que terminó con récord de 3-1, efectividad de 1.09 y 35 ponches. (FUENTE EXTERNA.)

Opiniones encontradas

La medida fue adoptada por la Junta Directiva de la LMB en 2024 y no busca ser permanente. Aunque ese año, de 638 peloteros registrados en los 20 equipos, el 50.1% (320) fueron extranjeros, a futuro el número disminuirá hasta que los mexicanos vuelvan a ser mayoría.

En 2025 en la LMB, el 44 % (250) de 567 inscritos fueron extranjeros, pero la regla no será permanente. Para 2026-2027, de los 38 en roster, 20 serán mexicanos, hasta que en 2028-2029 los locales sean 22.

"La lógica es que generemos un estímulo para que los equipos vayan y busquen el mejor talento posible en el extranjero, sin tener que estar haciendo trámites de naturalización y alguna otra mecánica en ese sentido", dijo Horacio de La Vega, presidente ejecutivo de la LMB, cuando se introdujo la regla.

El receptor mexicano que jugó la pasada Serie Mundial con Toronto, Alejandro Kirk, aseguró que la medida aumenta la competitividad, mientras que otros como Edgar Robles (Unión Laguna) y Edgar Arredondo (Monclova), entienden que la decisión de la LMB fue sorpresiva y ha puesto aprueba la adaptación de los mexicanos a tener que luchar por un puesto en su propio país.