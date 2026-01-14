×
Toros del Este
Toros del Este

Candelario define ante Águilas y los Toros controlan su destino

La tropa romanense saca un partido de ventaja en el segundo lugar

    Expandir imagen
    Candelario define ante Águilas y los Toros controlan su destino
    Jeimer Candelario, bateando a la zurda, conectó el batazo que definió el encuentro en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

    Cuando restan tres fechas, los Toros dependen de sí para llegar a la serie final. El equipo romanense se impuso la noche del miércoles por 3-0 a las Águilas Cibaeñas y sacó un partido de ventaja en el segundo lugar que vale oro, siempre y cuando lo pueda apretar con tornillos en el round robin del torneo otoño-invernal 2025-2026.

    El parque Cibao acogió un partido que puede ser clave y así respondió el público, que casi reventó las más de 18 mil butacas del recinto. Jeimer Candelario disparó un doblete remolcador de dos vueltas en el séptimo y Sergio Alcántara lo envió al plato con sacrificio para aportar las carreras del triunfo. Del resto se encargó el pitcheo taurino.

    La victoria de los Toros (9-6) le permite al equipo naranja mantenerse en la segunda posición y sacarle un juego de ventaja a su más cercano perseguidor, las Águilas que bajan a 8-7.

    Los abridores, el panameño Jaime Barría, por la visita, y el dominicano Oscar de la Cruz, por el anfitrión, se encargaron de neutralizar las ofensivas contrarias. El primero trabajó las primeras cinco entradas de solo cinco imparables y el segundo los primeros seis, pero salió a trabajar el séptimo donde los taurinos le hicieron daño, un inning al que entró con 72 lanzamientos.

    RELACIONADAS

    A Barría le siguieron los relevistas Emailin Montilla (2-0, 0.00) quien se adjudicó la victoria tras lanzar una entrada en blanco de un hit y un boleto.

    Luego Jimmy Yacabonis, que lanzó un episodio sin carreras con un boleto; J.C. Mejía se encargó del octavo, de dos hits, con dos ponches y el cerrador Joe Corbett se apuntó su quinto salvamento del Round Robin, lanzando la novena entrada en blanco con un ponche.

    • En total, el pitcheo de los Toros obligó a los amarillos a batear de 9-0 con corredores en posición anotadora y a dejar nueve corredores en base. De la Cruz (2-1, 1.27) cayó derrotado tras lanzar 6 entradas de dos vueltas, cuatro hits, tres boletos y un ponche.

    Así anotaron

    En la parte alta de la séptima entrada y con corredores en tercera y segunda, Candelario conectó un fuerte doble por todo el jardín derecho, un batazo que pegó de aire a la pared, y que rompió el hielo para darle ventaja 2-0 a los Toros.

    Continuando con el episodio, el siguiente bateador, Onix Vega realizó un perfecto toque de sacrificio para mover a Jeimer a la antesala y Alcántara bateó un elevado de sacrificio profundo al righ field, suficiente para que Candelario anotara y así ampliar la ventaja 3-0.  

    Por los Toros, Candelario de 2-1, doble, dos remolcadas, una anotada y un boleto; Eric Filia de 3-1, doble, una anotada; Yairo Muñoz de 2-1, anotó una; Rudy Martín Jr., Bryan de la Cruz y Eddie Rosario conectaron un hit cada uno, mientras Alcántara produjo una vuelta.

    Por las Águilas, Ezequiel Durán de 4-3 con doble; Steward Berroa de 3-2 y Geraldo Perdomo de 4-1.

