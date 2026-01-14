Nolan Arenado lleva profundidad a los Diamondbacks

La adición de Nolan Arenado a los Diamondbacks mejora el infield del equipo del Oeste de la Liga Nacional de manera superlativa.

Arenado aporta experiencia, liderazgo y versatilidad en la tercera base. Su ofensiva en 2025 se vio diezmada por una lesión en el hombro derecho que lo dejó un mes y medio sin jugar, lo que provocó que terminara con un promedio de .237, 12 jonrones y 52 carreras impulsadas en 107 partidos.

Su Outs Above Average (OAA) fue de +3, lo que significa tres outs por encima del promedio para un antesalista, dista del +15 que promedia en su carrera, pero aún así aporta estabilidad en una posición en la que Arizona tuvo muchos cambios.

También mantiene en números positivos su total de carreras evitadas (+2). La presencia y la estampa de Arenado, un serio candidato a Cooperstown (.282, 353 jonrones y 1,184 empujadas de por vida), hizo que Arizona asumiera los 42 millones de dólares por las próximas dos temporadas que se le deben de un pacto que hizo con San Luis por 8 años y 260 millones.

Ketel Marte es uno de los infielders más cotizados del béisbol de las Grandes Ligas.

Regresa Marte

Aunque fue parte de conversaciones de cambio, Ketel Marte vuelve con Arizona y las expectativas con él son bastante altas.

Su línea ofensiva de 283/.376/.517 en 2025 con 28 jonrones lo coloca como uno de los bates más respetados entre los infielders del Big Show. Su OPS de .893, con el que lideró a todos los intermedistas de la MLB, habla por sí solo de lo que es capaz de hacer.

Perdomo tuvo en 2025 el mejor año de su carrera.

Perdomo tras otro gran año

A sus 25 años, Perdomo con un .290 de average, 20 jonrones y 100 carreras impulsadas,redondeó la mejor temporada de sus cinco años en MLB. Con su OAA de +5, quedó cerca de estar entre los 10 mejores campocortos defensivos de todas las Grandes Ligas.

Salvó tres carreras con sus actuaciones, y unirse a Arenado mejora con creces el lado izquierdo del infield de Arizona.

Sinergia en el cuadro

La estructuración del nuevo infield de Arizona que no solo tronarán en lo ofensivo, sino que además buscan mejorar una defensa que cometió 84 errores como equipo, el sexto total más alto de la Liga Nacional.

Solo queda esperar como principalmente se acomodará Arenado al Chase Field de Arizona, un parque amigable para los bateadores, y que puede ser la cuna de la revitalización de su laureada carrera.