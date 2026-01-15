La Lidom implementará el árbitro robot para el próximo torneo invernal

El sistema ABS Challenge finalmente entra en funcionamiento en 2026, tanto en la MLB como en la Lidom. ( FUENTE EXTERNA. )

El Automated Ball/Strike System (ABS)—también conocido como el sistema automatizado de bolas y strikes o árbitro robot—está listo para ser utilizado en la liga dominicana.

La información fue confirmada a Diario Libre por Vitelio Mejía, presidente de Lidom, en medio de una ola de críticas en contra del arbitraje dominicano en el actual torneo otoño-invernal dedicado a Juan Marichal.

"Sí, se implementará el año que viene", respondió Mejía en un aparte mientras participaba en el Business Breakfast Experience. "No lo hicimos ahora en enero porque ya había equipos descalificados sin el robot (Estrellas y Licey). Si lo hacíamos en el round robin los otros equipos que no están podrían pensar que si usaban el robot podrían haber llegado a la semifinal", dijo Mejía.

Las gestiones para instalar la tecnología en los cinco estadios comenzó antes del arranque del torneo y estuvo lista desde el mes pasado.

Grandes Ligas ya utilizó el sistema durante los Campos de Entrenamientos y el Juego de Estrellas de julio pasado en Atlanta con muy buena crítica dada la precisión y el tiempo de reacción del software, que no superó los 15 segundos.

Para la próxima campaña, la liga lo implementará en los partidos como ya hace con la revisión de jugada desde 2008.

El mes pasado, Johan Rojas, jardinero de los Gigantes del Cibao, publicó en sus redes sociales; "el que va a jugar contra Licey tiene que ganarle a los umpire también" en alusión a una controversial jugada que fue revisada y que terminó perjudicando a su equipo.

De igual forma, entre los fanáticos y creadores de opinión pública en el mundo del béisbol se percibe que muchos cuestionan una supuesta incapacidad o inconsistencia en la labor de los jueces en el terreno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/afp202503132204818561v1midrescincinnatiredsvtexasrangers-35390ce0.jpg En la pantalla se muestra el sistema Automated Ball-Strike (ABS) en un desafío en la segunda entrada del juego MLB en el Surprise Stadium el 12 de marzo de 2025 en Surprise, Arizona. (CHRISTIAN PETERSEN/GETTY IMAGES/AFP)

Así funciona

Bajo el sistema ABS, el árbitro realiza la llamada de un lanzamiento, como tradicionalmente ocurre. A través de la tecnología Hawk-Eye en segundo plano (cámaras de alta velocidad que rastrean cada pitcheo y calculan con precisión si la pelota cruzó la zona de strike definida digitalmente) se tiene el registro de lo sucedido.

Tanto bateadores, lanzadores como receptores pueden solicitar una revisión tocando su casco o gorra después de la llamada del umpire.

Inicialmente, cada equipo dispondrá de dos desafíos por juego, que pueden conservar si resultan exitosos, con uno adicional en cada entradas extras que se pueda extender el choque.

La decisión sobre el pitcheo, corregida o confirmada, se presenta en la pantalla del estadio de manera casi instantáneamente y el juego continúa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/15/la-mlb-confirma-el-sistema-de-desafios-abs-para-2026-b7510946-bcac5794.jpg Imagen del sistema de automatización de llamado de bolas y strikes. (FUENTE EXTERNA.)

Seis temporadas de pruebas

El ABS fue utilizado por primera vez en 2019 en la liga independiente Atlatinc League. En 2021, MLB comenzó a probar el sistema en nueve estadios de la Florida State League (Clase A baja). Al año siguiente se instaló en cinco parques de Triple A, luego en 2023 y 2024 en todos los estadios de este nivel de ligas menores.

En 288 juegos durante los Entrenamientos de Primavera de 2025, hubo un promedio de 4,1 desafíos por choque, que tomaron un promedio de 13,8 segundos, cada uno. Si un juego se va a entradas extra, cualquier equipo que comience la entrada sin desafíos recibirá uno para la décima entrada. Si agota ese, recibirá otro para la undécima, y así sucesivamente.