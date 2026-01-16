El patrullero dominicano Fernando Tatis Jr. afirmó que está listo en un 90% para integrar la escuadra dominicana que verá acción en el Clásico Mundial de Béisbol.

Tatis Jr. indicó que todos los tramites formales ya se han realizado con su equipo de los Padres de San Diego, por lo que entiende que tiene el visto bueno de la franquicia para uniformarse con los colores patrios.

"Estamos en un 90% seguros, es cuestión de papeleo y ya. De mi parte y de parte de la organización, todo está luz verde" indicó el outfielder criollo al concluir una clínica de béisbol para niños, organizada por la Federación Dominicana de Peloteros y la MLB en el Estadio Tetelo Vargas de su natal San Pedro de Macorís.

Recuerdos de su pueblo

El pelotero de 27 años declaró sentirse agusto al volver a su ciudad natal en donde junto a su padre como dirigente, ayudó a las Estrellas Orientales a ganar un título luego de 51 años de sequía, en la temporada 2018-19.

"Nací y crecí en mi bello pueblo de San Pedro de Macorís, apoyando a los niños, ya que yo también cuando tenía esa corta edad me acuerdo de peloteros de Grandes Ligas que hicieron lo mismo", puntualizó.

Tatis Jr. también destacó la armonía que desde ya se siente en el equipo dominicano que se prepara para tener una presentación inédita en suelo patrio cuando se enfrenten los días 3 y 4 de marzo contra los Tigres de Detroit en el Estadio Quisqueya.

"El país se merecía eso hace tiempo, y que dicha y suerte la de nosotros que nos tocó", aseguró.

Podría irse a otro equipo

Sobre su futuro en la pelota invernal, Tatis Jr. adelantó que como en un año más es agente libre, no quiere adelantar su futuro inmediato en la pelota local, pero no garantizó que volvería con las Estrellas Orientales, luego de que el conjunto despidiera a su padre durante el actual torneo.

En ese sentido, el dos veces ganador del Guante de Platino al mejor defensor de la Liga Nacional, valora la llegada de Albert Pujols a la organización petromacorisana, la cual da por hecho que impactará positivamente al conjunto verde.