Van 26 prospectos dominicanos que rubrican bonos de siete dígitos

El jardinero Emanuel Luna, al centro, rodeado de familiares, entrenadores y escuchas de los Cardenales tras firmar por un bono de US$2.3 millones. ( FUENTE EXTERNA )

Los clubes de las Grandes Ligas abrieron sus talonarios el jueves y materializaron en documentos las fortunas que acordaron antes con decenas de adolescentes dominicanos.

El torpedero Johenssy Colomé encabezó a 26 prospectos que rubricaron firmas de al menos un millón de dólares en la apertura del mercado de firmas aficionadas 2026, que se extenderá hasta el 15 de diciembre.

Colomé, cuyo padre Jesús lanzó por 10 años en la MLB y su tío Alexander por 11 y es parte del bullpen del Escogido, rubricó el bono más alto al conseguir 4 millones de los Atléticos.

Es un jugador con tanta habilidad que su bono original era de 2.1 millones, pero hubo casi que duplicarlo. Los escuchas proyectan un potencial ofensivo como Vladimir Guerrero Jr. y a la defensa como Manny Machado.

El grupo de los que firmaron por bonos de siete dígitos se ha asegurado 51.8 millones, casi un cuarto de la disponibilidad de los 30 equipos para este periodo de reclutamiento.

En sentido general, la clase la ha dominado el torpedero venezolano Luis Hernández, a quien los Gigantes de San Francisco firmaron por cinco millones de dólares.

Otros fichajes

Wandy Asigen, un campo corto nacido en Montellano, Puerto Plata, y que protagonizó un cambio de acuerdo el último mes, selló su firma con los Mets por 3.9 millones. El ranking de la MLB lo coloca como el primero entre los dominicanos y segundo a nivel internacional, solo detrás de Hernández.

Los Tampa Bay Rays volvieron a ser agresivos y se quedaron con Víctor Valdez, a quien aseguraron 3.5 millones, el tercero más grande que otorga el equipo a firma fuera de los Estados Unidos tras el de Wander Franco (US$3.8 MM en 2017) y Brailer Guerrero (US$3.7 MM en 2023).

La organización Cincinnati Reds volvió a ser agresiva y destinó tres millones de dólares para quedarse con el jardinero Ángel Núñez Jr., la tercera mayor cifra que compromete en su historia para un jugador latino aficionado.

¿Quién es elegible?

Un jugador puede firmar con una organización de las Grandes Ligas entre el 15 de enero y el 15 de diciembre. Debe cumplir 16 años antes de firmar y 17 antes del 1 de septiembre del año siguiente.

En la práctica, esto significa que los jugadores nacidos entre el 1 de septiembre de 2008 y el 31 de agosto de 2009 (o mayores) pueden firmar en este período de firmas. Los jugadores deben estar registrados con antelación en las Grandes Ligas para ser elegibles.

¿Cómo funciona el período de firmas?

Cada organización ingresa al período de firmas con fondos de bonificación para fichar agentes libres amateurs internacionales. El tamaño de ese fondo se determina por diversos factores, como el tamaño del mercado y los ingresos, así como la contratación de agentes libres de las Grandes Ligas que rechazaron una oferta calificada.

Los canjes, en los que el dinero de bonificación internacional puede negociarse en incrementos de $250,000, también afectan el tamaño del fondo de bonificación. Pero un equipo no puede gastar más de lo que le corresponde, pase lo que pase: no existe la opción de exceder el límite y pagar un impuesto, por ejemplo.