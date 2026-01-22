Lista de agentes libres en Lidom se conocerá en los próximos días

El presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro), Erick Almonte, indicó que luego de una reunión esta semana con la Lidom, se conocerá la lista de jugadores disponibles para el período de la agencia libre que inicia a mitad de febrero.

"Tras ese encuentro, entiendo que ya en los próximos 10 días se hará público el próximo listado de agentes libres", dijo Almonte a Diario Libre.

El expelotero de 47 años, consideró que el sistema de agencia libre en el país, que entra en su cuarta temporada, ha sido excelente y manifestó que los peloteros se sienten conformes con lo que se ha conseguido hasta ahora.

"Hay algunas quejas de directivos de los equipos, ellos tienen su rol que jugar, pero nosotros como asociación de peloteros, estamos contentos", dijo.

El 15 de febrero de 2023, se inició por primera vez la agencia libre en la pelota local, luego de un acuerdo histórico entre la Lidom y Fenapepro.

Anteriormente, un jugador solo podía cambiar de organización si su equipo lo liberaba, lo cual dejaba todo el control contractual en manos de la franquicia. Desde que se estableció el sistema, 180 peloteros han optado por la agencia libre.

Nuevo acuerdo laboral

Almonte ya tiene en agenda los puntos que en representación de los jugadores, llevará a la mesa de las negociaciones con la Lidom, de cara a un nuevo acuerdo laboral, ya que el vigente, expira en agosto.

"Queremos mantener los beneficios actuales, que se sigan mejorando las condiciones de los clubhouse, para que los jugadores se sientan cómodos en su espacio de trabajo, y obviamente, mantener los salarios como están", señaló.

El exinfielder está en su segundo período en la Fenapepro, podría aspirar a una gestión más, pero entiende que hay casos como los de Francisco Peña, Cristhian Adames, Hanser Alberto y otros, que cuando se retiren, podrían hacer un gran trabajo.



