Los Mets mejoran la plantilla a Juan Soto con la llegada de Peralta

Freddy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee lanza durante la tercera entrada contra los Cachorros de Chicago en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, en el Wrigley Field el 9 de octubre de 2025 en Chicago, Illinois. ( GEOFF STELLFOX/GETTY IMAGES/AFP )

Desde que Steve Cohen adquirió a los Mets en 2020 (y se convirtió en el propietario más rico de la MLB con una fortuna que supera hoy los US$21 mil millones) ha visto su inversión beisbolera ir dos veces a los playoffs en los últimos cinco años.

Como la firma de Juan Soto en 2025 no fue suficiente para regresar a la postemporada, las adiciones de Freddy Peralta, Bo Bichette y Luis Robert Jr. buscan hacer más competitivo al equipo.

En un movimiento digno de Broadway, los Mets acaban de adquirir al lanzador dominicano Freddy Peralta, quien lideró la Liga Nacional con 17 victorias en 2025 y terminó quinto en la votación del Cy Young.

El mocano es una ganga de apenas US$8 millones para 2026, ya que es el último año de opción del club, en un pacto que firmó en 2020 por cinco años y US$15.5 millones.

El quisqueyano de 29 años, dos veces All-Star, es traído para suplir de vitalidad a una rotación que luego del 12 de junio tuvo efectividad colectiva de 5.09, de las peores de la MLB.

Peralta mejora a los Mets en ponches, luego de quedar undécimos en 2025. El derecho criollo abanicó a 204 en 2025, uno de apenas 9 pitchers que superaron los 200 estrucados en la Liga Nacional.

Los bates que llegan

Tras la salida de Pete Alonso y Brandon Nimmo, los Mets han traído al utility Jorge Polanco (US$40 millones), al infielder Bichette (US$126 MM por tres años), y al jardinero Luis Robert Jr. (US$ 40 millones por dos años) para rodear a Juan Soto en la alineación.

Antes adquirieron en cambio desde Texas al utility Marcus Semien.

Queda por ver si la salud acompaña Bichette (.311, 18 HR, 94 CE, OPS .840 en 139 juegos) para compensar la ausencia de Alonso (.272, 38 HR, 126 CE, OPS .871 en 162 juegos).

Robert Jr. plantea dudas por el declive que ha mostrado luego de que en 2023 tuviera un OPS de .857 (38 HR, 80 CE). En las últimas dos campañas, promedia .662 de OPS, con 28 jonrones, apenas 35 remolcadas en 2024 y 53 en 2025.