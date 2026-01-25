¡Los Toros viven! Se rebelan en el noveno, ganan su primero de la serie final y están 1-2

Bryan de la Cruz es recibido en el home plate luego de conectar un cuadrangular solitario en el cuarto episodio que puso a los Toros 1-0 en el marcador ( FUENTE EXTERNA. )

Tras llegar abajo en el marcador por una vuelta, los Toros del Este se apoyaron en un doble remolcador de Rudy Martin en el noveno capítulo y una base por bolas con los sacos llenos del relevista Stephen Nogosek a Erick Filia para así derrotar 3-2 a los Leones del Escogido, y conseguir así su primera victoria de la serie final de la pelota invernal dominicana.

El conjunto romanense aún sigue debajo 2-1 en la serie al mejor de siete partidos. El tercer encuentro finalmente se jugó luego de dos días de posposición (viernes y sábado) debido a las constantes lluvias que cayeron sobre Santo Domingo.

Una derrota más hubiera colocado a los Toros al borde de la barrida, algo que no ocurre desde 2003 en serie de siete partidos cuando las Águilas derrotaron al Escogido, y desde 2013 cuando Leones cobraron venganza ante el conjunto cibaeño.

El cuarto partido de la final se jugará este lunes Día de Duarte (5:00 p.m.), en el Estadio Francisco Micheli.

En los tres compromisos de esta disputa por el título, ninguno de los dueños de casa ha contado el partido como una victoria, algo que perseguirán los Toros con el fin de igualar la serie.

Los Leones buscan retener la corona lo que sería un gran regalo para el legendario Juan Marichal a quien está dedicado el torneo de este año de la pelota invernal dominicana.

En un ruidoso Estado Quisqueya, repleto de una fanaticada roja que anhelaba desesperadamente el tercer triunfo, el cubano Odrisamer Despaigne dominó a los melenudos durante 5.2 entradas sin permitir carreras, en las que concedió apenas cuatro hits, no dio boletos y abanicó a siete.

Despaigne en un tramo del partido llegó a retirar a 11 bateadores en forma consecutiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/26/whatsapp-image-2026-01-25-at-214258-ef72fa35.jpeg Instante en el que Junior Lake se barre safe en el plato, carrera con la que el Escogido empató el partido luego de dos outs en el sexto episodio. (FUENTE EXTERNA)

Sublevación escarlata

Sin embargo con dos outs en el sexto, y con los Toros arriba por la mínima 1-0, gracias a un jonrón solitario de Bryan de la Cruz en el cuarto, los Leones tomaron el control de la pizarra.

Junior Lake negoció boleto al lanzador isleño, y tras él Tapia conectó sencillo al bosque central. Lake aprovechó el batazo y corrió hasta el home plate, llegando safe en una espectacular jugada.

Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Toros 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 6 0 Escogido 0 0 0 0 0 2 0 0 0

2 6 0

De inmediato, Navarro metió otro cohetazo al prado central y Tapia trajo en sus piernas el 2-1 favorable a los Leones.

Rebelión taurina

En el noveno episodio con un out, Sergio Alcántara pegó hit al central, y de inmediato Rudy Martin ligó un doble al jardín derecho para que los Toros empataran las acciones a dos rayitas. Bryan de la Cruz consiguió transferencia y las bases se llenaron de romanenses.

Un tercer boleto de Nogosek en la entrada cedido a Filia, produjo de manera forzada la tercera carrera para los Toros, que resultó ser la de la ventaja y la victoria.

El relevista JC Mejía (1-1) se apuntó la victoria por los Toros, luego de lanzar el octavo episodio de manera inmaculada, ponchando a dos contrarios. El salvamento fue para Joe Corbett, su octavo rescate de la postemporada. Nogosek (0-1) terminó siendo el derrotado al permitir las dos vueltas que le dieron el triunfo a los romanenses.

Por el Escogido, Navarro se fue de 4-2, con una empujada; Tapia, de 4-1, con una producida y una anotada, y Lake, de 3-0, con anotada y base por bolas. Por los Toros, De la Cruz bateó de 2-1, con jonrón, una impulsada, una anotada y tres boletos y una base robada, y Alcántara, de 5-2, con anotada.