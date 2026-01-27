Puerto Rico confirma a Willi Castro para el Clásico Mundial

Willi Castro de los Cachorros de Chicago en acción contra los Cerveceros de Milwaukee en el primer juego de una doble cartelera en Wrigley Field el 18 de agosto de 2025 en Chicago, Illinois. ( LUKE HALES/GETTY IMAGES/AFP )

La gerencia del equipo nacional de Puerto Rico, anunció ayer la incorporación del utility de origen dominicano, Willi Castro.

El bateador ambidextro tenía la opción de jugar por el combinado quisqueyano, ya que a pesar de que nació en Río Piedras (Puerto Rico,) sus padres dominicanos lo trajeron a vivir en el país a los tres años de edad, donde se quedó a residir.

Castro firmó al profesionalismo en Santo Doming por un bono de 825 mil dólares que le otorgó Cleveland en 2013.

Subió a Grandes Ligas en 2019 con 22 años de edad, y desde esa campaña ha jugado con cuatro franquicias.

Su paso más reciente en MLB, ha sido su firma con los Rockies por dos años y US$ 12.8 millones.

Luego de ser All-Star en 2024, Castro en 2025 tuvo sus registros más bajos en promedio de bateo (.226) y OPS (.679), desde 2021.

Contacto temprano

Desde julio pasado, Castro fue contactado por la gerencia del equipo boricua.

El pelotero de 28 años, casado con una dominicana, de inmediato anunció que jugaría por Puerto Rico.

En la Lidom, Castro juega como nativo, y pertenece a los Leones del Escogido.

En declaraciones a la cadena MV Sport TV, Castro aseguró que hubiera jugado para el país que le diera la oportunidad, pero se decidió por Puerto Rico porque le ofrecieron participar en el que será su primer Clásico Mundial de Béisbol.