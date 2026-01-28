Cristopher Sánchez y Oneil Cruz jugarán por RD en el Clásico Mundial de Béisbol

Cristopher Sánchez (izquierda) y Oneil Cruz, son las nuevas incorporaciones del equipo dominicano. ( FUENTE EXTERNA. )

La Federación dominicana de Béisbol (Fedom) anunció ayer que el lanzador Cristopher Sánchez y el outfielder Oneil Cruz participarán en el equipo dominicano rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El anuncio es la confirmación de que en el caso de ambos peloteros, se consiguieron los correspondientes permisos con sus organizaciones, además de los seguros que garantizan que no tendrán problemas con sus respectivos contratos.

El lunes pasado, la Fedom había anunciado que Fernando Tatis Jr. era el primer pelotero a bordo para la tropa quisqueyana que debuta contra Nicaragua el seis de marzo.

Abridor de calidad

Con la integración de Sánchez, la escuadra quisqueyana suma un brazo zurdo de calidad, al tratarse de un pitcher que la campaña pasada finalizó segundo en la votación del Cy Young de la Liga Nacional, luego de compilar un récord de 13-5 con efectividad de 2.50, y 212 ponches en 202 entradas.

Sánchez, All-Star en 2024, posee un sinker que ronda las 94-96 millas por hora, y que es el secreto de su repertorio para ponerse arriba en los conteos, y provocar que los rivales bateen rodados.

También su cambio es un arma letal que combina con su slider con el que saca de balance con facilidad a los contrarios.

Jardines de RD

Cruz viene de una temporada en la que conectó 20 por segundo año consecutivo, se robó 38 bases (co-líder de la Liga Nacional), aunque solo remolcó 61 carreras al jugar en 135 partidos tras batallar contra lesiones.

Ahora con Tatis Jr. y Cruz, el combinado tricolor tiene a dos jardineros confirmados, y se espera que en los próximos días se anuncien las integraciones de figuras como Juan Soto, Julio Rodríguez, entre otros.

