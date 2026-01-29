Con 19 puntos, Jean Montero lidera al Valencia sobre el Maccabi Tel Aviv

El defensa dominicano Jean Moneto encestó 19 para liderar al Valencia Basket a una victoria 94-83 el sobre el Maccabi Tel Aviv en el que fue el primer partido de la temporada en España con público ante un equipo israelí.

Montero jugó como sexto hombre en el equipo, atrapó dos rebotes y otorgó cuatro rebotes en 21 minutos de acción.

Pese a que un informe de la Policía Nacional recomendaba jugar a puerta cerrada, el Valencia Basket decidió que sus abonados sí que pudieran asistir al encuentro y aunque fue la entrada más floja de la campaña (7.944 frente a los más de doce mil de media de sus últimos dos encuentros) la grada tiró de su equipo, tal vez alentada por el mal trato que denunció el club que recibió hace un mes en Israel o por no haber podido asistir al duelo ante el Hapoel Tel Aviv en octubre. O por las dos cosas.

El triunfo permitió al Valencia Basket compensar la derrota sufrida en la anterior jornada en la pista del Bayern Múnich y regresar al 'top 6' de la clasificación.

Al Valencia Basket ya le costó entrar en el encuentro, por todas las circunstancias que rodearon al partido, por la floja entrada del Roig Arena o seguramente porque el juego del equipo israelí le resulta especialmente incómodo. O por todo.

Darius Thompson no consiguió involucrar al resto de sus compañeros y la defensa, a veces por exceso de celo y otras por falta de intensidad, permitió que Lundberg y Hoard anotaron demasiado fácil.

Cambios en el juego

La entrada de Braxton Key mejoró el mordiente atrás y la de Omari Moore y Jean Montero aumentó el dinamismo delante. Pero el Maccabi aguantó por delante el marcador con un juego ofensivo con cinco abiertos que cambió las rutinas locales y estando atentos a las imprecisiones que seguía acumulando el equipo local.

Los livianos interiores del Maccabi sacaron faltas a un Valencia que seguía sin acertar el tono y al que en el otro lado le costó leer las defensas alternativas de su rival (27-38, m.15).

Algunos destellos de Jaime Pradilla y de Montero alimentaron de manera intermitente a los locales y un par de triples en el último minuto de Josep Puerto le permitieron llegar al descanso con mejores sensaciones pese a todo (44-50, m.20).

En España, Montero es apodado el problema, debido a cuando despliega sus habilidades en la cancha, se convierte en indetenible.

El paso por el vestuario permitió al Valencia acertar algo mejor con el tono. Un parcial de salida de 7-0 conducido por Taylor le puso por arriba pero el Maccabi no perdió la calma, siguió incomodando con su defensa de cambios y sacando al menos falta casi cada vez que llevaba el balón dentro. Su ventaja estaba de nuevo casi intacta.

Ese goteo volvió a afectar a la seguridad en sí mismo del Valencia pero el empuje de la grada del Roig Arena y otra vez Taylor le permitieron encarar el último cuarto desde una posición aceptable (66-68,m.30).

Abrió ese cuarto parcial el Valencia dispuesto a imponer sin tantos complejos su mayor envergadura cerca del aro visitante por medio de un motivado Sako y al lograrlo dejó además más espacio para sus exteriores y Taylor lo volvió a aprovechar.

Con el mando del marcador recuperado, el Valencia apretó en defensa con más confianza y Sako controló el rebote en el aro 'taronja'. El Maccabi trató de dar respuesta con tiros lejanos pero falló y le faltaron recursos para cuestionar la victoria local.