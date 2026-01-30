Aranda y Walker se incorporan al roster de México para el WBC 2026

La selección de béisbol de México sigue reforzando su plantel de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, y el viernes se anunció que cuatro nuevos integrantes se unirán al equipo que defenderá la bandera tricolor en el torneo internacional.

Los nuevos miembros confirmados son:

Jonathan Aranda (infield)

Joey Ortiz (infield)

Taijuan Walker (lanzador derecho)

Alek Thomas (jardinero)

Estos jugadores buscarán ayudar a México a superar su mejor resultado histórico en el Clásico Mundial de Béisbol —el tercer lugar obtenido en la edición de 2023— y aportar experiencia en el terreno de juego.

Aranda, Walker y Thomas ya formaron parte del equipo mexicano en ese torneo anterior, mientras que Ortiz hará su primera aparición en un Clásico.

Aranda, quien conectó un hit en seis turnos en el WBC 2023, viene de un año destacado en Grandes Ligas tras ser seleccionado al Juego de Estrellas en 2025 con los Tampa Bay Rays, aunque una fractura en la muñeca lo mantuvo fuera parte de la temporada.

Por su parte, Walker tuvo un sólido 2025 con los Philadelphia Phillies, con una efectividad de 4.08 en más de 120 entradas lanzadas, y ya representa una presencia veterana en la rotación mexicana.

Thomas sumó nueve cuadrangulares y una OPS de .659 en 143 juegos en 2025 con los Arizona Diamondbacks, y se une como otro bate titular ya familiarizado con la competencia internacional.

Además de este grupo, México ya había confirmado previamente a otros grandes ligamayoristas como el receptor Alejandro Kirk, los jardineros Randy Arozarena y Jarren Duran, y los infielders Ramón Urías y Luis Urías.

México abrirá su participación en el WBC 2026 el 6 de marzo, enfrentando a Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston, sede de los juegos de la ronda de grupos en la que también compartirán escenario con Estados Unidos, Italia y Brasil.