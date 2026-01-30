El Escogido vive un carrusel de emociones antes de viajar a México

El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, entrega la Bandera Nacional a los peloteros y ejecutivos de los Leones del Escogido. ( FUENTE EXTERNA. )

Desde la sobriedad del protocolo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde recibieron el emblema patrio, hasta las ruidosas calles del sector San Carlos del Distrito Nacional (hogar donde nació el club), los Leones del Escogido vivieron una jornada de emociones a distintas velocidades, en la víspera de salir hacia la Serie del Caribe.

Desde el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, hasta cientos de fanáticos que se agolparon por las esquinas y avenidas por donde pasó la caravana del triunfo escarlata en la capital, la camiseta del Escogido fue la bandera de la alegría de una fiesta popular.

"Ustedes representan ahora a la nación (...) y espero que ´la sentencia´ haga muchas muecas cuando ponche", dijo el primer mandatario refiriéndose a los gestos de celebración que realiza el relevista Jefry Yan cuando retira a los contrarios por esa vía.

Por otro lado, en las mentes de los ejecutivos escarlatas (su presidente Eduardo Najri y el director José Miguel Bonetti) estaba al mismo tiempo la conformación del equipo nacional que competirá en la versión 68 de la Serie del Caribe que se realizará en Guadalajara, México.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/29012026-celebracion-leones-del-escogido-neal-cruz-43-0261fe88.jpg Vista de la caravana del triunfo en el Expreso V Centenario. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

Refuerzos y caravana

Cristhian Adames, Joe Corbett, Oscar de la Cruz, Esmailin Montilla, Julio Rodríguez y Enny Romero son los refuerzos que se unirán a los melenudos, que defenderán los colores patrios del 1 al 7 de febrero, y que tendrán a los anfitriones Charros de Jalisco como primer rival.

Este viernes, coaches y staff viajarán a Jalisco, mientras que el personal de operaciones y peloteros lo harán el sábado.

Del centro del corazón del poder político, en horas de la tarde los Leones se trasladaron al corazón de su fanaticada, montados en cuatro camiones que pasearon por distintos puntos de la capital con el júbilo de celebrar un bicampeonato que no lograban desde las temporadas 2011-12 y 2012-13.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/30/29012026-celebracion-leones-del-escogido-neal-cruz-52-2add3106.jpg Los escogidistas fueron vitoreados por cientos de fanáticos en distintos puntos de la capital. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

"¡Es una dinastía que vamos a hacer! ¡Mínimo cinco campeonatos es que vamos a ganar", gritaba Wilkin Castillo, del cuerpo técnico rojo, mientras saltaba junto a otros compañeros de equipo.

Virreinato caribeño

Los Leones, ganadores de la Serie del Caribe 2025, van a Guadalajara a intentar conquistar la competición por primera vez en ediciones seguidas. Después que el torneo tiene fase eliminatoria, ningún equipo dominicano ha repetido.

Sus primeros dos títulos (1988 y 1990), tuvieron de por medio las coronas de las Águilas de Zulia (1989), y el Licey en 1991. Los Leones representaron al país en tres series caribeñas consecutivas (1988, 1989 y 1990).

Luego en sus próximos dos cetros regionales (2010 y 2012), el Escogido vio cortada su racha ya que los Toros representaron el país en 2011.

En el Clásico Caribeño de 2013, los escarlatas tuvieron su último chance de repetir como campeones regionales pero se interpusieron los Yaquis de Ciudad Obregón, que se proclamaron monarcas de la justa que fue celebrada en Hermosillo.

RELACIONADAS