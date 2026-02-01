Rubén Castro: "No estaba pensando demasiado, solo en hacer contacto"

Rubén Castro conecta agota un turno en el partido ante Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El puertorriqueño Rubén Castro, figura de la victoria de los Cangrejeros de Santurce sobre los Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe de béisbol, aseguró este domingo no haber pensado mucho, cuando le tocó asumir el momento crucial del partido.

"No estaba pensando demasiado, solo en hacer contacto para traer la victoria al equipo de Puerto Rico", dijo el bateador designado que, con un imparable en la novena entrada, dejó sin opciones a los mexicanos y le dio a los caribeños un triunfo por 5-4.

Los Tomateros tomaron ventaja de 4-0 con dos carreras en la primera entrada, pero los Cangrejeros descontaron de a poco y en su última oportunidad ofensiva ganaron cuando Castro pegó una línea al jardín izquierdo para impulsar a dos compañeros en bases.

En una rueda de prensa, Castro reveló hacer tomado nota de la velocidad del lanzador Miguel Vázquez, quien mostró una buena recta para tratar de pegar a la banda opuesta.

"Me preparé para un ese pitcheo recto alto desde el primer lanzamiento. Aproveché uno un poquito afuera y pude ejecutar", confesó.

Fue el mejor para Santurce

Castro fue el mejor bateador de los puertorriqueños, al ligar de 5-2 con tres carreras impulsadas, pero ante los medios le dio más importancia al trabajo del equipo, que no se rindió cuando empezó 4-0 abajo.

El manejador de los puertorriqueños, Omar López, dijo que su equipo nunca se quita, siempre lucha y peleó cuando tuvo todo en contra.

"No vinimos a Guadalajara a pasear; hoy veré el partido de República Dominicana y mañana saldremos a ganar; respeto a todos los contrarios y lo que debemos hacer es prepararnos de la misma manera.

López anunció para mañana al lanzador derecho estadounidense Daryl Thompson y dijo que a partir de ahí irá día con día para anunciar a su pitcher abridor.

Los Cangrejeros han ganado cinco veces la Serie del Caribe, pero desde el 2000 no conquistan el título, una racha que tratarán de romper este año en Guadalajara.

Después de enfrentar este lunes a Dominicana, los puertorriqueños enfrentarán el martes a los Charros mexicanos, descansarán el miércoles y retarán el jueves a los Federales de Chiriquí panameños.EFE

