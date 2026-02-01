×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Serie del Caribe
Serie del Caribe

Rubén Castro: "No estaba pensando demasiado, solo en hacer contacto"

Fue el mejor bateador de los puertorriqueños

    Expandir imagen
    Rubén Castro: No estaba pensando demasiado, solo en hacer contacto
    Rubén Castro conecta agota un turno en el partido ante Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe 2026. (FUENTE EXTERNA)

    El puertorriqueño Rubén Castro, figura de la victoria de los Cangrejeros de Santurce sobre los Tomateros de Culiacán en la Serie del Caribe de béisbol, aseguró este domingo no haber pensado mucho, cuando le tocó asumir el momento crucial del partido.

    "No estaba pensando demasiado, solo en hacer contacto para traer la victoria al equipo de Puerto Rico", dijo el bateador designado que, con un imparable en la novena entrada, dejó sin opciones a los mexicanos y le dio a los caribeños un triunfo por 5-4.

    Los Tomateros tomaron ventaja de 4-0 con dos carreras en la primera entrada, pero los Cangrejeros descontaron de a poco y en su última oportunidad ofensiva ganaron cuando Castro pegó una línea al jardín izquierdo para impulsar a dos compañeros en bases.

    En una rueda de prensa, Castro reveló hacer tomado nota de la velocidad del lanzador Miguel Vázquez, quien mostró una buena recta para tratar de pegar a la banda opuesta.

    "Me preparé para un ese pitcheo recto alto desde el primer lanzamiento. Aproveché uno un poquito afuera y pude ejecutar", confesó.

    Fue el mejor para Santurce

    Castro fue el mejor bateador de los puertorriqueños, al ligar de 5-2 con tres carreras impulsadas, pero ante los medios le dio más importancia al trabajo del equipo, que no se rindió cuando empezó 4-0 abajo.

    El manejador de los puertorriqueños, Omar López, dijo que su equipo nunca se quita, siempre lucha y peleó cuando tuvo todo en contra.

    "No vinimos a Guadalajara a pasear; hoy veré el partido de República Dominicana y mañana saldremos a ganar; respeto a todos los contrarios y lo que debemos hacer es prepararnos de la misma manera.

    López anunció para mañana al lanzador derecho estadounidense Daryl Thompson y dijo que a partir de ahí irá día con día para anunciar a su pitcher abridor.

    RELACIONADAS
    • Los Cangrejeros han ganado cinco veces la Serie del Caribe, pero desde el 2000 no conquistan el título, una racha que tratarán de romper este año en Guadalajara.

    Después de enfrentar este lunes a Dominicana, los puertorriqueños enfrentarán el martes a los Charros mexicanos, descansarán el miércoles y retarán el jueves a los Federales de Chiriquí panameños.EFE 

    gb/laa

    (fotos)

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 