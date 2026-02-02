El talento de Johenssy Colomé obligó a duplicarle el bono de firma

Johenssy Colomé, firmó un contrato de cuatro millones de dólares para el profesionalismo con los Atléticos. ( SAMIL MATEO DOMINICI/DL )

Cuando el campocorto Johenssy Colomé firmó su contrato profesional el pasado 15 de enero, no solo selló el bono más alto entregado a dominicano en la clase 2025/2026, sino que puede haber marcado un cambio en la estructura de reclutamiento internacional de la MLB.

Considerado por MLB Pipeline como el quinto mejor prospecto de la promoción, Colomé, de 16 años, vio doblar el preacuerdo que hizo hace casi cuatro años, dado que su desarrollo se disparó hacia arriba en ese trayecto, otros clubes comenzaron a ofertar más dinero y el de los Atléticos no tuvo de otra que mejorar lo tratado.

Su acuerdo, valorado en cuatro millones de dólares, representó el 54 % del presupuesto de la organización para firmas internacionales este año (7.3 millones de dólares), un reconocimiento que valida tanto su talento como el entorno que lo formó.

Esa "palabra de gallero" que los clubes dan a niños que prometen ser fenómenos, pero que nunca sube de valor aun el talento mejore, puede cambiar a partir del fichaje de Colomé.

Tiene ADN de MLB

Johenssy creció rodeado de béisbol. Su padre Jesús Colomé lanzó durante una década en las Grandes Ligas (2001-10), mientras que su primo, Alex Colomé (2003-13), construyó una sólida carrera de 11 temporadas en la Gran Carpa. Esa cercanía con el juego marcó desde temprano su manera de asumir la profesión.

"Él asimiló el trabajo y hoy en día, gracias a Dios, después de nosotros tener un acuerdo de 2 millones, después llegamos a un acuerdo (de) 2.8 y gracias a Dios al final los últimos dos, tres meses él siguió trabajando, nunca se detuvo y al final llegamos a un acuerdo con la misma organización en cuatro millones de dólares", le dijo su padre Jesús a Diario Libre.

Ese linaje no solo quedó grabado en su apellido, sino también en su forma de entender el béisbol. En su caso, la herencia no se manifiesta solo en la fortaleza del brazo, sino en la naturalidad con la que ejecuta cada fundamento y en su comprensión del juego.

No piensa en lanzar

Por la cabeza de Johenssy nunca ha estado la idea de ser lanzador, según cuenta su padre Jesús. Desde muy pequeño se concentró en batear y a los 10 años le vio las habilidades para jugar en el cuadro interior y ahí inició el proceso en el programa que su padre dirige.

"Mi pelotero preferido es Francisco Lindor. Siempre fue el pelotero a seguir, por cómo juega, por su dedicación y el tiempo que le invierte a su carrera. Todavía lo sigo", confesó.

Nativo de San Pedro de Macorís como su padre y primo, Colomé quiere llegar a los entrenamientos de primavera de los Atléticos en el 2029, su antesala en el camino al Big Show.

Con una estatura de 6 pies y 2 pulgadas y cerca de 190 libras, exhibe un físico que proyecta crecimiento. Más allá de los números, los evaluadores destacan cómo su formación beisbolera se refleja en el terreno: un swing limpio, velocidad de bate sobresaliente y capacidad de generar poder sin forzar sus turnos.

Una mezcla demoledora

Johenssy respondió sin titubeos que se considera un bateador al estilo de Vladimir Guerrero Jr., basado en su agresividad y la manera en la que juega la pelota.

En la clase internacional de 2026, algunos cazatalentos llegaron a considerarlo el mejor jugador disponible al momento de su firma.

Su bate es visto como una de las armas ofensivas más peligrosas del grupo y en términos defensivos lo comparan con un joven Manny Machado en las paradas cortas, por la suavidad de sus movimientos.

MLB Pipeline le otorga 60 a la herramienta de poder y 60 al brazo con un promedio general de 60 en la escala 80-20.